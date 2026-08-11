Μέσι: Διακόπτει επ’ αόριστον την καριέρα του μετά τον θάνατο του πατέρα του

Η απώλεια του Χόρχε Μέσι έχει συγκλονίσει τον Λιονέλ Μέσι, ο οποίος, σύμφωνα με πληροφορίες από την Αργεντινή, αποφάσισε να αναστείλει την καριέρα του για αόριστο χρονικό διάστημα. Ο Αργεντινός σούπερ σταρ επιθυμεί να παραμείνει κοντά στους δικούς του ανθρώπους σε αυτή τη δύσκολη στιγμή.

Ο Χόρχε Μέσι, που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 68 ετών σε κλινική του Ροσάριο, είχε σημαντική επιρροή στην καριέρα του γιου του, καθώς υπήρξε ο πρώτος σύμβουλος και στήριγμα του από τα πρώτα του βήματα στο ποδόσφαιρο. Ήταν παρών σε κάθε σημαντικό στάδιο της καριέρας του, από τη Νιούελς Ολντ Μπόις έως τη μετακόμισή του στην Ισπανία, κάνοντας πολλές θυσίες για να τον υποστηρίξει.

Ο πόνος και η απουσία

Η απώλεια του πατέρα του αγγίζει τον Μέσι σε προσωπικό επίπεδο, καθώς διατηρούσε πάντα έναν ισχυρό δεσμό μαζί του. Ο πόνος αυτός δεν είναι καινούργιος, καθώς κατά τη διάρκεια του τελευταίου Παγκοσμίου Κυπέλλου, η κατάσταση της υγείας του Χόρχε είχε προκαλέσει ανησυχία στην οικογένεια. Οι εικόνες του Μέσι εκείνης της περιόδου, γεμάτες συγκίνηση, αποτυπώνουν την αγωνία του για την υγεία του πατέρα του.

Μετά την είδηση του θανάτου του, ο Μέσι διέκοψε άμεσα τις επαγγελματικές του υποχρεώσεις με την Ίντερ Μαϊάμι και επέστρεψε στην Αργεντινή για να είναι κοντά στην οικογένειά του. Η κηδεία, που πραγματοποιήθηκε σε στενό οικογενειακό κύκλο, ήταν μια ιδιαίτερα οδυνηρή στιγμή για τον παγκόσμιο πρωταθλητή.

Αβεβαιότητα για το μέλλον

Η απόφαση του Μέσι να αποσυρθεί από το ποδόσφαιρο αποκτά ιδιαίτερη σημασία, καθώς οι φήμες σχετικά με τη συνέχεια της καριέρας του πληθαίνουν. Σύμφωνα με τον αργεντίνικο Τύπο, ο Μέσι έχει επιλέξει να πενθήσει και να παραμείνει κοντά στους δικούς του, χωρίς να έχει καθορίσει χρονοδιάγραμμα για την επιστροφή του.

Η οικογένειά του, περιλαμβάνοντας τη μητέρα του, τα αδέλφια του, τη σύζυγο και τα παιδιά του, είναι στο πλευρό του αυτή τη στιγμή. Φίλοι και συμπαίκτες του από την εθνική ομάδα, όπως οι Λεάντρο Παρέδες και Άνχελ Ντι Μαρία, αναμένεται να τον επισκεφθούν για να του προσφέρουν στήριξη.

Η προτεραιότητα της προσωπικής ζωής

Η επαγγελματική πορεία του Μέσι δημιουργεί ερωτήματα, καθώς ο Τύπος αναφέρει ότι η αποχή του δεν έχει συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα. Ο Αργεντινός, κοντά στα 39 του χρόνια, αντιμετωπίζει μια πρωτόγνωρη κατάσταση, όπου η προτεραιότητά του είναι πλέον η οικογένειά του και όχι το ποδόσφαιρο.

Αν και η απόφαση αυτή δεν σημαίνει ότι έχει αποφασίσει οριστικά να αποσυρθεί, η αναστολή των επαγγελματικών του υποχρεώσεων εισάγει μια περίοδο αβεβαιότητας. Ο Μέσι, έπειτα από πάνω από 20 χρόνια στο υψηλότερο επίπεδο, έχει πλέον την ευχέρεια να πάρει τον χρόνο του προτού αποφασίσει αν θα επιστρέψει στην Ίντερ Μαϊάμι ή θα απομακρυνθεί από το ποδόσφαιρο.

Το Footmercato καταλήγει σημειώνοντας ότι αυτή τη στιγμή, ο Λιονέλ Μέσι δεν σκέφτεται το πρόγραμμα ή τις αγωνιστικές υποχρεώσεις, αλλά χρειάζεται χρόνο για να διαχειριστεί την απώλεια του ανθρώπου που βρισκόταν πάντα στο πλευρό του.