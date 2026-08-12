Σαν σήμερα 12 Αυγούστου - Η Κρήτη «πωλείται» στους Βενετούς για 1.000 αργυρά μάρκα

Στις 12 Αυγούστου 1204, λίγους μήνες μετά την πρώτη άλωση της Κωνσταντινούπολης από τους Σταυροφόρους, η Κρήτη άλλαξε χέρια μέσω μιας συμφωνίας που θα καθόριζε την ιστορία του νησιού για πάνω από τέσσερις αιώνες. Ο Βονιφάτιος ο Μομφερρατικός παρέδωσε στη Δημοκρατία της Βενετίας τα δικαιώματά του στο νησί, με αντάλλαγμα 1.000 αργυρές μάρκες και άλλα ανταλλάγματα.

Αυτή η συμφωνία ήταν μέρος των γεωπολιτικών εξελίξεων που ακολούθησαν τη Δ΄ Σταυροφορία και την κατάληψη της Κωνσταντινούπολης τον Απρίλιο του 1204. Οι νικητές της Σταυροφορίας μοιράστηκαν τα εδάφη της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, με ηγεμόνες και εμπορικές δυνάμεις της Δύσης να διεκδικούν στρατηγικά σημεία στην ανατολική Μεσόγειο.

Η Κρήτη και η βενετική αξία

Ο Βονιφάτιος του Μομφερράτου, ένας από τους κύριους αρχηγούς της Σταυροφορίας, είχε αποκτήσει δικαιώματα στην Κρήτη, χωρίς όμως να έχει ουσιαστικό έλεγχο. Αντίθετα, η Κρήτη είχε μεγάλη σημασία για τη Βενετία, καθώς βρισκόταν στους θαλάσσιους δρόμους που συνέδεαν την Κωνσταντινούπολη, την Αλεξάνδρεια, τη Συρία και τη δυτική Μεσόγειο, καθιστώντας την κομβικό σημείο του εμπορικού της δικτύου.

Αντίσταση και κυριαρχία

Ωστόσο, η υπογραφή της συμφωνίας δεν σήμαινε ότι η Βενετία απέκτησε αμέσως τον έλεγχο της Κρήτης. Οι Γενουάτες, οι οποίοι ήταν οι κύριοι εμπορικοί αντίπαλοι των Βενετών, αντέδρασαν γρήγορα και, υπό την ηγεσία του Ερρίκου Πεσκατόρε, κατέλαβαν σημαντικά τμήματα του νησιού. Ακολούθησαν χρόνια συγκρούσεων μέχρι να εδραιωθεί η βενετική κυριαρχία στις αρχές του 13ου αιώνα.

Η Κρήτη τελικά μετατράπηκε σε μία από τις πιο σημαντικές υπερπόντιες κτήσεις της Γαληνοτάτης, γνωστή ως Regno di Candia – Βασίλειο της Κάντιας. Η βενετική παρουσία δεν ήταν χωρίς αντιστάσεις, καθώς σημειώθηκαν επανειλημμένα εξεγέρσεις από τους Κρητικούς και συγκρούσεις με τη διοίκηση της Βενετίας.

Πολιτιστική ανάπτυξη και τέλος της βενετικής κυριαρχίας

Καθώς οι αιώνες περνούσαν, αναπτύχθηκε μια ιδιαίτερη συνύπαρξη ελληνικών, βυζαντινών και δυτικών επιρροών. Η Κρήτη εξελίχθηκε σε σημαντικό εμπορικό και καλλιτεχνικό κέντρο της ανατολικής Μεσογείου, γνωρίζοντας την περίοδο της Κρητικής Αναγέννησης, ιδιαίτερα τον 16ο και 17ο αιώνα. Σε αυτό το περιβάλλον αναδείχθηκαν σπουδαίοι καλλιτέχνες όπως ο Δομήνικος Θεοτοκόπουλος, ο Γεώργιος Χορτάτσης και ο Βιτσέντζος Κορνάρος.

Η βενετική κυριαρχία έληξε το 1669, όταν, μετά από έναν μακρύ οθωμανικό πόλεμο και την πολιορκία του Χάνδακα, η σημερινή πόλη του Ηρακλείου παραδόθηκε στους Οθωμανούς. Έτσι, πέρασαν περισσότερα από 450 χρόνια από τη συμφωνία του 1204, η οποία είχε τοποθετήσει την Κρήτη στο επίκεντρο της βενετικής αυτοκρατορίας στη Μεσόγειο.