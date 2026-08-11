Δραματική διάσωση λουόμενων στο Ρέθυμνο: Δέκα περιστατικά σε 45 λεπτά

Στο Ρέθυμνο, οι ναυαγοσώστες πραγματοποίησαν δέκα διασώσεις λουόμενων μέσα σε μόλις 45 λεπτά, καθώς αντιμετώπισαν ισχυρά ρεύματα και κύματα, ενώ οι κόκκινες σημαίες αγνοήθηκαν σε κεντρικό σημείο της παραλίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες από το goodnet.gr, παρά την παρουσία κόκκινης σημαίας από το πρωί και την αναγνώριση της περιοχής για τα επικίνδυνα ρεύματα, περίπου 10 άτομα μπήκαν στη θάλασσα μεταξύ 5 και 6 το απόγευμα, αψηφώντας τις προειδοποιήσεις και τις σφυρίχτρες των ναυαγοσωστών.

Επιχειρήσεις διάσωσης

Η κατάσταση επιδεινώθηκε όταν οι λουόμενοι άρχισαν να παρασύρονται από τα ρεύματα. Οι ναυαγοσώστες, με τον διαθέσιμο εξοπλισμό τους, όπως τζετ σκι, κουλούρες και σχοινιά, έσπευσαν να τους προσεγγίσουν και να τους επιστρέψουν στην ασφάλεια.

Εν τω μεταξύ, οι έξι ναυαγοσώστες της περιοχής βρίσκονταν σε συνεχή επιχειρησιακή ετοιμότητα, αλλά σε πολλές περιπτώσεις οι λουόμενοι επέλεγαν να εισέλθουν στη θάλασσα τη στιγμή που οι ναυαγοσώστες ολοκλήρωναν άλλες διασώσεις.

Ο υπεύθυνος του ναυαγοσωστικού έργου, Γιώργος Αγριμάκης, δήλωσε στο goodnet.gr τη σημασία της τήρησης των οδηγιών των ναυαγοσωστών, τονίζοντας ότι οι λουόμενοι δεν πρέπει να αγνοούν τις προειδοποιήσεις τους.