Η 46χρονη που κατηγορείται για την υπόθεση της Marfin προφυλακίστηκε το απόγευμα της Τρίτης, μετά από μια πολύωρη απολογία. Σύμφωνα με την απόφαση των δικαστικών αρχών, η κατηγορούμενη κρίθηκε «ιδιαίτερα επικίνδυνη» και φερόμενη ως προσηλωμένη στο σχέδιο δράσης της ομάδας που πραγματοποίησε την φονική εμπρηστική επίθεση της 5ης Μαΐου 2010.

Η εκτίμηση των δικαστικών λειτουργών σχετικά με τη συμμετοχή της στην ομάδα των δραστών φέρεται να διαδραμάτισε καθοριστικό ρόλο στην απόφαση αυτή.

Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζει

Η 46χρονη κατηγορείται για ανθρωποκτονία από κοινού κατά συρροή, καθώς φέρεται να είχε υποστηρικτικό ρόλο στην εμπρηστική επίθεση που έλαβε χώρα στο υποκατάστημα της Marfin στην οδό Σταδίου. Από την επίθεση είχαν χάσει τη ζωή τους τρεις εργαζόμενοι της τράπεζας: η Αγγελική Παπαθανασοπούλου, η οποία ήταν έγκυος, η Παρασκευή Ζούλια και ο Επαμεινώνδας Τσάκαλης. Δύο 42χρονοι άνδρες έχουν επίσης προφυλακιστεί για την ίδια υπόθεση, αντιμετωπίζοντας την ίδια κατηγορία.

Καταθέσεις και απολογία

Κατά την απολογία της, η κατηγορούμενη αρνήθηκε κατηγορηματικά οποιαδήποτε συμμετοχή στην επίθεση, παραδέχθηκε όμως ότι συμμετείχε στη διαδήλωση εκείνη την ημέρα, υποστηρίζοντας ότι δεν βρισκόταν μπροστά από την τράπεζα τη στιγμή της εμπρηστικής επίθεσης. «Είμαι αθώα. Συμμετείχα στη διαδήλωση, αλλά δεν έχω σχέση με τα επεισόδια», φέρεται να δήλωσε.

Αμφισβήτησε επίσης την ταυτοποίηση της, υποστηρίζοντας ότι «δεν υπάρχει ταυτοποίησή» της στην έκθεση της αστυνομίας και ότι οι φωτογραφίες είχαν εξεταστεί και το 2022, όταν η υπόθεση είχε αρχειοθετηθεί. Τόνισε ότι η ανάσυρση της δικογραφίας έπειτα από ανώνυμο και αόριστο email είναι απαράδεκτη.

Η απολογία της ξεκίνησε γύρω στις 12:30 και διήρκεσε πάνω από τρεις ώρες. Μέσω του συνηγόρου της κατέθεσε πολυσέλιδο υπόμνημα και απάντησε στις ερωτήσεις της ανακρίτριας.

Κατάθεση της αδελφής της

Η αδελφή της 46χρονης κατέθεσε στην ανακρίτρια ότι οι δύο γυναίκες βρίσκονταν μαζί στην πορεία και είχαν περάσει μπροστά από την τράπεζα πριν από την επίθεση. Η υπεράσπιση ισχυρίζεται ότι αυτή η κατάθεση ενισχύει τον ισχυρισμό της κατηγορουμένης ότι δεν βρισκόταν στο σημείο τη στιγμή της επίθεσης.

Αντίδραση του δικηγόρου

Μετά την απόφαση για προφυλάκιση, ο δικηγόρος της 46χρονης αντέδρασε έντονα, χαρακτηρίζοντας την απόφαση άδικη. «Η σημερινή ημέρα είναι μία μέρα κακή για την ελληνική Δικαιοσύνη, γιατί η απόφαση που βγήκε υπηρετεί περισσότερο την περιρρέουσα ατμόσφαιρα, εξυπηρετεί περισσότερο τις πολιτικές σκοπιμότητες παρά τους κανόνες δικαίου», δήλωσε, προσθέτοντας ότι η προφυλάκιση αυτή καταστρέφει μια αθώα κατηγορούμενη και θέτει σε δοκιμασία το 5χρονο παιδί της.

Σύλληψη και έκδοση

Η 46χρονη, η οποία διαμένει μόνιμα στη Βρετανία, συνελήφθη στο Λονδίνο στις 13 Ιουλίου, βάσει ερυθράς αγγελίας που είχε εκδοθεί σε βάρος της. Δεν άσκησε ένδικα μέσα κατά της σύλληψής της και συμφώνησε να εκδοθεί στην Ελλάδα, προκειμένου να παρουσιαστεί ενώπιον των ελληνικών δικαστικών αρχών.

Η υπόθεση της Marfin επανέρχεται στο προσκήνιο 16 χρόνια μετά την φονική επίθεση, με τη Δικαιοσύνη να συνεχίζει την έρευνα και την υπεράσπιση να επιμένει ότι δεν υπάρχουν επαρκή στοιχεία ταυτοποίησης και εμπλοκής της κατηγορουμένης.