Ολοκληρώθηκε η νεκροψία του 34χρονου αστυνομικού που βρέθηκε νεκρός σε υπηρεσιακό αυτοκίνητο στον Άγιο Δημήτριο, συγκεκριμένα στη συμβολή των οδών Βουλιαγμένης και Πικροδάφνης.

Αποτελέσματα της νεκροψίας

Σύμφωνα με το πόρισμα του ιατροδικαστή, δεν ανιχνεύθηκαν κακώσεις ή εκδορές στη σορό του, ούτε υπάρχουν στοιχεία που να υποδεικνύουν εγκληματική ενέργεια. Η αιτία θανάτου φαίνεται να σχετίζεται με πνευμονικό οίδημα και υποξία.

Αναμονή για περαιτέρω εξετάσεις

Παρά τα ευρήματα της νεκροψίας, οι Αρχές περιμένουν τα αποτελέσματα των ιστολογικών και τοξικολογικών εξετάσεων, προκειμένου να εξεταστούν οι ακριβείς συνθήκες του θανάτου του 34χρονου. Κατά τη διάρκεια της νεκροψίας, ελήφθησαν δείγματα ιστού για να διαπιστωθεί αν είχε καταναλώσει κάποια ουσία που θα μπορούσε να έχει επιδράσει στην υγεία του. Τα αποτελέσματα θα δείξουν αν ο θάνατος σχετίζεται με παθολογικά αίτια, κατανάλωση αλκοόλ, χρήση ουσιών ή άλλους παράγοντες.

Έρευνα από τις Αρχές

Οι αξιωματικοί της ΕΛ.ΑΣ. που ασχολούνται με την υπόθεση εξετάζουν όλα τα στοιχεία που έχουν συλλεγεί από το σημείο όπου βρέθηκε το αυτοκίνητο. Ιδιαίτερη προσοχή δίνεται στο βιντεοληπτικό υλικό από κοντινές κάμερες, ώστε να διαπιστωθεί αν υπήρχε κάποιος άλλος μαζί του στο όχημα ή στην περιοχή πριν από τον εντοπισμό του. Επίσης, έχει σημασία το μπουκάλι αλκοόλ που βρέθηκε εντός του αυτοκινήτου.

Κατάθεση της συντρόφου του

Η σύντροφος του 34χρονου ανέφερε ότι δεν είχε προηγηθεί καυγάς μεταξύ τους και ότι ο αστυνομικός δεν είχε γνωστά προβλήματα υγείας. Καταθέσεις αναμένονται και από συναδέλφους του, καθώς και από πρόσωπο που τον είδε την τελευταία ημέρα πριν εξαφανιστεί και εντοπιστεί μέσω του στίγματος του κινητού του.

Συμπεράσματα της νεκροψίας

Το κύριο εύρημα της νεκροψίας είναι η απουσία εξωτερικών κακώσεων ή χτυπημάτων που να υποδεικνύουν εγκληματική ενέργεια. Ωστόσο, η έρευνα θα παραμείνει ανοιχτή μέχρι να ολοκληρωθούν οι εργαστηριακές εξετάσεις και να αποσαφηνιστεί πλήρως ο μηχανισμός του θανάτου του 34χρονου αστυνομικού.