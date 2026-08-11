Τραγωδία στα Τρίκαλα: Νεκρό βρέφος 15 μηνών μετά τη μεταφορά του στο νοσοκομείο

Θλίψη έχει προκαλέσει στην τοπική κοινωνία των Τρικάλων ο αιφνίδιος θάνατος ενός βρέφους μόλις 15 μηνών, το οποίο μεταφέρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του στο Γενικό Νοσοκομείο Τρικάλων το πρωί της Δευτέρας (10/8).

Οι συνθήκες του περιστατικού

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το μωρό εντοπίστηκε από την οικογένειά του χωρίς τις αισθήσεις του και χωρίς να αναπνέει. Αμέσως ειδοποιήθηκε το ΕΚΑΒ, ωστόσο οι οικείοι του, σε κατάσταση αγωνίας, αποφάσισαν να το μεταφέρουν εσπευσμένα στο νοσοκομείο με ιδιωτικό μέσο.

Στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών, οι γιατροί και το νοσηλευτικό προσωπικό κατέβαλαν επίμονες προσπάθειες για να επαναφέρουν το παιδί, εφαρμόζοντας τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα αναζωογόνησης. Δυστυχώς, παρά τις προσπάθειές τους, το βρέφος δεν κατάφερε να επανέλθει και διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Εξέταση των αιτίων του θανάτου

Για να διακριβωθούν οι ακριβείς αιτίες του θανάτου, έχει παραγγελθεί η διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής. Παράλληλα, το Αστυνομικό Τμήμα Τρικάλων έχει αναλάβει την προανάκριση για τις συνθήκες που περιβάλλουν το περιστατικό.