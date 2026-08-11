Ακίνητα στην Αθήνα: Οι τρεις γειτονιές που κερδίζουν αγοραστές – Πού φτάνουν οι τιμές

Τρεις γειτονιές κοντά στο κέντρο της Αθήνας, το Παγκράτι, το Μετς και ο Νέος Κόσμος, κερδίζουν ολοένα και περισσότερους αγοραστές, με τις τιμές των ακινήτων να συνεχίζουν την ανοδική τους πορεία. Σύμφωνα με το Athens Market Report 2026 της Engel & Völkers Ελλάδας, οι μέσες τιμές πώλησης ξεκινούν από περίπου 3.000 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο και σε ορισμένες περιοχές φτάνουν ή ξεπερνούν τα 4.000 ευρώ.

Παγκράτι: Υψηλές τιμές και αυξημένη ζήτηση

Στο Παγκράτι, η μέση τιμή πώλησης έχει φτάσει τα 3.404 ευρώ ανά τ.μ., καταγράφοντας ετήσια αύξηση 5,62%. Οι τιμές ποικίλλουν σημαντικά ανά περιοχή, με το Άλσος Παγκρατίου να έχει μέση τιμή 3.842 ευρώ ανά τ.μ. και την περιοχή του Προφήτη Ηλία να προσφέρει χαμηλότερες τιμές, με μέση τιμή 3.073 ευρώ ανά τ.μ. Η ζήτηση παραμένει ισχυρή λόγω της εγγύτητας στο ιστορικό κέντρο και της έντονης εμπορικής δραστηριότητας.

Μετς: Περιορισμένη προσφορά και υψηλές τιμές

Στο Μετς, η αγορά χαρακτηρίζεται από περιορισμένη προσφορά, με τις μέσες τιμές πώλησης να κυμαίνονται από 3.600 έως 4.000 ευρώ ανά τ.μ., επίσης με ετήσια αύξηση 5,62%. Ιδιαίτερα περιζήτητες είναι οι κατοικίες με θέα προς την Ακρόπολη και τον Λυκαβηττό. Το Μετς ξεχωρίζει για τη χαμηλή δόμηση και τα καλοδιατηρημένα νεοκλασικά κτίρια, προσφέροντας παράλληλα χαμηλά επίπεδα θορύβου.

Νέος Κόσμος: Η πιο προσιτή επιλογή

Η μέση τιμή πώλησης στον Νέο Κόσμο ανέρχεται στα 3.028 ευρώ ανά τ.μ., αυξημένη κατά 4,20% σε έναν χρόνο. Η περιοχή γύρω από το Φιξ προσελκύει αγοραστές λόγω της πρόσβασης στο μετρό και της γειτνίασης με το Κουκάκι και το Μουσείο της Ακρόπολης. Ο Νέος Κόσμος προσφέρει ένα διαφοροποιημένο οικιστικό απόθεμα, με σημαντικό ποσοστό νεόδμητων ακινήτων.

Προφίλ αγοραστών στις τρεις περιοχές

Στο Παγκράτι και το Μετς, περίπου το 60% της ζήτησης προέρχεται από ελληνικές οικογένειες υψηλού εισοδήματος, ενώ το υπόλοιπο 40% αφορά Ευρωπαίους αγοραστές. Στον Νέο Κόσμο, το 50% των ενδιαφερομένων είναι Έλληνες, κυρίως νέα ζευγάρια και φοιτητές, ενώ το άλλο 50% αποτελείται από ξένους επενδυτές. Τα διαμερίσματα 60-90 τ.μ. είναι οι πιο δημοφιλείς επιλογές, ειδικά όταν είναι ανακαινισμένα ή νεόδμητα.

Επίδραση της Γραμμής 4 του Μετρό

Η κατασκευή της Γραμμής 4 του Μετρό αναμένεται να δημιουργήσει νέες ισορροπίες στην αγορά ακινήτων. Σύμφωνα με την Engel & Völkers, οι επιδράσεις στις αξίες των ακινήτων είναι ήδη ορατές, κυρίως σε περιοχές κοντά στη Φορμίωνος, βελτιώνοντας την πρόσβαση στις συγκοινωνίες.