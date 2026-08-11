Στο Πικέρμι, κατά τη διάρκεια ενός περιστατικού φωτιάς, οι πυροσβέστες ανακάλυψαν μια απανθρακωμένη σορό νωρίς το απόγευμα. Η φωτιά εκδηλώθηκε στη θέση Ήμερος Πεύκος, όταν οι πυροσβέστες κλήθηκαν να αντιμετωπίσουν ένα φλεγόμενο αυτοκίνητο, μέσα στο οποίο βρισκόταν ένας άνθρωπος.

Οι αρχές έχουν ξεκινήσει προανάκριση για να διαπιστώσουν τα αίτια της πυρκαγιάς. Στο σημείο έχουν σπεύσει στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού, τα οποία ερευνούν όλα τα ενδεχόμενα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΑΝΤ1, υπάρχει μαρτυρία από αυτόπτη μάρτυρα, ο οποίος ανέφερε ότι προσπέρασε το όχημα και παρατήρησε ότι κάτι δεν πήγαινε καλά. Ο μάρτυρας δήλωσε ότι το αυτοκίνητο φαινόταν να σπινάρει, σαν το πόδι του οδηγού να είχε παραμείνει στο γκάζι, πριν ακολουθήσουν οι δραματικές εξελίξεις.

Η φωτιά ξέσπασε γύρω στις 15:30 και έγινε γρήγορα αντιληπτή από τους κατοίκους της περιοχής και από πυροφύλακες. Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκε μεγάλος αριθμός δυνάμεων, με 115 πυροσβέστες, δύο ομάδες πεζοπόρων τμημάτων και 30 οχήματα. Επιπλέον, πραγματοποιήθηκαν ρίψεις από δύο αεροσκάφη και τρία ελικόπτερα, ενώ στο σημείο εργάστηκαν και πυροσβέστες από τη Γαλλία και τη Ρουμανία.

Οι μαρτυρίες των κατοίκων είναι συγκλονιστικές. Ένας κάτοικος της περιοχής περιέγραψε το γεγονός ως «τραγικό», αναφέροντας ότι η φωτιά εκδηλώθηκε ξαφνικά και επεκτάθηκε γρήγορα, αφήνοντας το άτομο που βρισκόταν μέσα στο αυτοκίνητο χωρίς δυνατότητα διαφυγής. «Κάτι συνέβη και η φωτιά γρήγορα επεκτάθηκε», ανέφερε χαρακτηριστικά.