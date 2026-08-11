Στις πρώτες ώρες της Τρίτης, ολοκληρώθηκε μια εκτενής επιχείρηση της ΕΛΑΣ στον Άγιο Δημήτριο, μετά τον εντοπισμό ενός νεαρού αστυνομικού χωρίς τις αισθήσεις του μέσα σε υπηρεσιακό αυτοκίνητο στην οδό Πικροδάφνης. Ο αστυνομικός βρέθηκε περίπου στις 23:40 το βράδυ της Δευτέρας, με αποτέλεσμα η περιοχή να αποκλειστεί άμεσα για να εξεταστούν όλα τα στοιχεία που θα μπορούσαν να ρίξουν φως στις συνθήκες του θανάτου του.

Στην έρευνα συμμετείχαν στελέχη από διάφορες υπηρεσίες της ΕΛΑΣ, συμπεριλαμβανομένων αστυνομικών της Ασφάλειας και της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος (ΔΑΟΕ), γνωστής και ως «ελληνικό FBI». Στο σημείο βρέθηκε επίσης ιατροδικαστής για την πρώτη εξέταση της σορού.

Σημάδια βίας και εξαφάνιση

Σύμφωνα με πληροφορίες, το υπηρεσιακό όχημα ήταν κλειδωμένο και ο νεκρός αστυνομικός παρουσίαζε σημάδια που παραπέμπουν σε χτυπήματα στο πρόσωπο. Η σύντροφός του, επίσης αστυνομικός στο ΤΔΕΕ Ακρόπολης, δήλωσε την εξαφάνισή του νωρίς το βράδυ της Δευτέρας 10/08. Αμέσως σήμανε συναγερμός και τελικά, μετά από περίπου 2.5 ώρες, εντοπίστηκε νεκρός στην περιοχή του Αγίου Δημητρίου.

Συνεχιζόμενη έρευνα

Η υπόθεση έχει προκαλέσει ανησυχία και ερωτήματα σχετικά με τις συνθήκες του θανάτου του, με τις αρχές να συνεχίζουν τις έρευνες για να διαλευκάνουν το μυστήριο που περιβάλλει το περιστατικό.