Καταγγελίες για κακοποίηση ζώων σε ιδιωτικό καταφύγιο στον Βόλο: Σοκαριστικές εικόνες

Σοκαριστικές εικόνες έχουν έρθει στο φως από ένα ιδιωτικό καταφύγιο στα Μελισσάτικα Βόλου, όπου καταγγέλλεται ότι επικρατούν απάνθρωπες συνθήκες για τα ζώα. Το Φιλοζωικό Σωματείο Νέας Αγχιάλου Βόλου «Συνυπάρχω» ανέδειξε το θέμα, αναφέροντας ότι μέλη και εθελοντές του επισκέφθηκαν τον χώρο μετά από πληροφορίες για τη μη τήρηση βασικών κανόνων ευζωίας.

Απαράδεκτες συνθήκες και εικόνες

Οι εθελοντές διαπίστωσαν ότι στον χώρο υπήρχαν «σκυλιά νεκρά, πτώματα άταφα, σε προχωρημένη σήψη, κόκαλα από νεκρά ζώα στα στόματα ζωντανών σκύλων, σκύλοι γεμάτοι τσιμπούρια σε κατάσταση εξαθλίωσης, ζώα εμφανώς άρρωστα και με ψώρα».

Σύμφωνα με την ανάρτηση του σωματείου, η ελάχιστη τροφή που υπήρχε είχε τοποθετηθεί από άλλους εθελοντές λίγες ημέρες πριν, ενώ κατά την άφιξή τους, δεν υπήρχε ούτε σταγόνα νερό στα δοχεία και τα ζώα έτρωγαν ό,τι έβρισκαν.

Οικονομικές εκκλήσεις και απουσία του υπεύθυνου

Αξιοσημείωτο είναι ότι, παρά την κατάσταση των ζώων, οι δημόσιες εκκλήσεις για χρήματα συνεχίζονται μέσω του προσωπικού προφίλ του υπεύθυνου του καταφυγίου στο Facebook, ζητώντας από φιλόζωους να προσφέρουν χρήματα για τη φροντίδα τους. Το σωματείο καλεί τους υποστηρικτές να σταματήσουν τις οικονομικές ενισχύσεις έως ότου διερευνηθεί η κατάσταση.

Σύμφωνα με τις καταγγελίες, ο υπεύθυνος του καταφυγίου είναι απών εδώ και ημέρες, ενώ τα ζώα παραμένουν σε έναν χώρο ακατάλληλο για τη διαβίωσή τους.

Κάλεσμα για δράση

Το σωματείο έχει ήδη απευθυνθεί στην αρμόδια υπηρεσία του Δήμου, ζητώντας να κινηθούν οι απαραίτητες διαδικασίες για την απομάκρυνση των ζώων και την προστασία τους. «Κάποτε μπορεί κάποιος να παρουσιάστηκε ως «ήρωας» επειδή φρόντιζε ζώα. Ο τίτλος του «ήρωα», όμως, δεν δίνει σε κανέναν το δικαίωμα να αφήνει ζώα να υποφέρουν», τονίζεται στην ανακοίνωση.

«Μας ενδιαφέρουν τα ζώα. Και τα ζώα αυτά σήμερα χρειάζονται προστασία, τροφή, νερό, κτηνιατρική φροντίδα και ένα ασφαλές περιβάλλον. Καλούμε όσους γνωρίζουν την κατάσταση και διαθέτουν στοιχεία να μιλήσουν», καταλήγει η ανάρτηση.

Ολόκληρη η ανάρτηση

«Ζώα νεκρά, ζώα εξαθλιωμένα – Και οι εκκλήσεις για χρήματα στο όνομά τους συνεχίζονται.

Μετά από καταγγελίες για μη τήρηση των κανόνων ευζωίας των ζώων, εθελοντές προχώρησαν σε αυτοψία στο καταφύγιο του Α.Α.

Αυτό που αντίκρισαν ήταν εικόνες που σοκάρουν:

Σκυλιά νεκρά.

Πτώματα άταφα, σε προχωρημένη σήψη.

Κόκαλα από νεκρά ζώα στα στόματα ζωντανών σκύλων.

Σκύλοι γεμάτοι τσιμπούρια, σε κατάσταση εξαθλίωσης.

Ζώα εμφανώς άρρωστα και με ψώρα.

Η ελάχιστη τροφή που υπήρχε στις ταΐστρες είχε τοποθετηθεί από άλλους εθελοντές λίγες ημέρες νωρίτερα και όχι από τον Α.Α. Όπως μας αναφέρθηκε, όταν έφτασαν στο σημείο, δεν υπήρχε ούτε σταγόνα νερό στα δοχεία και τα ζώα έτρωγαν ό,τι έβρισκαν.

Παρά την κατάσταση στην οποία, σύμφωνα με τις καταγγελίες, βρίσκονται τα ζώα, οι δημόσιες οικονομικές εκκλήσεις συνεχίζονται μέσω του προσωπικού του προφίλ στο Facebook, ζητώντας από φιλόζωους να προσφέρουν χρήματα για τη φροντίδα τους.

Ζητάμε από όλους όσοι μέχρι σήμερα τον στήριζαν οικονομικά να σταματήσουν να του δίνουν χρήματα, έως ότου διερευνηθεί πλήρως η κατάσταση. Όταν υπάρχουν σοβαρές καταγγελίες για την τύχη των ζώων, η οικονομική ενίσχυση χωρίς έλεγχο μπορεί να επιδεινώσει την κατάσταση αντί να βοηθήσει.

Σύμφωνα με όσα διαπιστώθηκαν και καταγγέλθηκαν, ο Α.Α. είναι εδώ και ημέρες απών από το καταφύγιο, ενώ τα ζώα παραμένουν εκεί, σε έναν χώρο δυσπρόσιτο και ακατάλληλο για τη διαβίωσή τους.



Ήδη έχουμε απευθυνθεί στην αρμόδια υπηρεσία του Δήμου, ζητώντας να κινηθούν οι απαραίτητες διαδικασίες για την απομάκρυνση των ζώων από το σημείο και την προστασία τους.

Κάποτε μπορεί κάποιος να παρουσιάστηκε ως «ήρωας» επειδή φρόντιζε ζώα. Ο τίτλος του «ήρωα», όμως, δεν δίνει σε κανέναν το δικαίωμα να αφήνει ζώα να υποφέρουν.

Δεν μας ενδιαφέρει η εικόνα.

Δεν μας ενδιαφέρει η βιτρίνα.

Δεν μας ενδιαφέρουν τα βίντεο και οι ιστορίες.

Μας ενδιαφέρουν τα ζώα.

Και τα ζώα αυτά σήμερα χρειάζονται προστασία, τροφή, νερό, κτηνιατρική φροντίδα και ένα ασφαλές περιβάλλον.

Καλούμε όσους γνωρίζουν την κατάσταση και διαθέτουν στοιχεία να μιλήσουν. Η σιωπή μπροστά σε μια πιθανή κακοποίηση δεν προστατεύει τα ζώα.

Είναι ζωντανές ψυχές. Και αυτή τη φορά θα μιλήσουμε για εκείνα, γιατί οι εικόνες μιλούν από μόνες τους».