Σήμερα αναμένονται τα αποτελέσματα της νεκροψίας-νεκροτομής που θα διενεργήσει ο έμπειρος ιατροδικαστής κ. Μεσογείτης, προκειμένου να ρίξει φως στα αίτια του θανάτου του 34χρονου αστυνομικού της Ασφάλειας, ο οποίος βρέθηκε νεκρός μέσα στο αυτοκίνητό του στον Άγιο Δημήτριο.

Σύμφωνα με πληροφορίες από τις αστυνομικές αρχές, εντός του κλειστού οχήματος, στη θέση του συνοδηγού, βρέθηκε ένα μπουκάλι τζιν, ενώ εντοπίστηκε και το κινητό του τηλέφωνο. Από το μπουκάλι απουσίαζε η μεγαλύτερη ποσότητα αλκοόλ, γεγονός που υποδηλώνει ότι αν το είχε πάρει γεμάτο, πιθανώς να είχε καταναλώσει σημαντική ποσότητα.

Συνθήκες θανάτου και προσωπική ζωή

Η κατάσταση του κινητού, το οποίο ήταν ανοιχτό, προσθέτει στοιχεία στο μυστήριο που περιβάλλει τις συνθήκες του θανάτου του, με αρχικές ενδείξεις να δείχνουν πνευμονικό οίδημα. Ο 34χρονος υπηρετούσε στην Υποδιεύθυνση Περιπολιών και το αυτοκίνητο, στο οποίο βρέθηκε νεκρός, ήταν χρεωμένο στο όνομά του.

Αξιοσημείωτο είναι ότι φέρει σημάδια στο πρόσωπο και το λαιμό, τα οποία παραμένουν ανεξήγητα. Ο ιατροδικαστής εκτίμησε ότι ο θάνατός του συνέβη περίπου 10-12 ώρες πριν από την ανακάλυψή του, υποδεικνύοντας ότι αυτός επήλθε το μεσημέρι της Δευτέρας.

Ο αστυνομικός διατηρούσε σχέση με 38χρονη αστυνομικό, με την οποία συγκατοικούσαν στην περιοχή του Νέου Κόσμου. Αυτή είναι που δήλωσε την εξαφάνιση του 34χρονου στην Αστυνομία, όταν διαπίστωσε ότι δεν είχε προσέλθει στην υπηρεσία του και δεν απαντούσε στις κλήσεις της για πολλές ώρες.

Το Τμήμα Ανθρωποκτονιών έχει ήδη μιλήσει με τη γυναίκα, ενώ καταθέσεις λαμβάνονται και από άλλα άτομα του περιβάλλοντός του. Παράλληλα, εξετάζονται οι υποθέσεις με τις οποίες είχε ασχοληθεί το τελευταίο διάστημα.