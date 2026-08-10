Ακύρωση πτήσης από αεροπορική εταιρεία λόγω άρνησης παιδιού να δέσει τη ζώνη ασφαλείας

Η Porter Airlines αναγκάστηκε να ακυρώσει μια πτήση, επηρεάζοντας τους επιβάτες που αναγκάστηκαν να περιμένουν μέχρι την επόμενη ημέρα για να φτάσουν στον προορισμό τους. Το περιστατικό συνέβη την Πέμπτη 6 Αυγούστου, κατά την πτήση PD444, η οποία είχε προγραμματιστεί να αναχωρήσει από το Διεθνές Αεροδρόμιο της Βικτόρια με προορισμό το Τορόντο.

Καθώς το αεροσκάφος κατευθυνόταν προς τον διάδρομο απογείωσης, το πλήρωμα παρατήρησε ότι ένα μικρό παιδί στεκόταν όρθιο στη θέση του και αρνούνταν να φορέσει τη ζώνη ασφαλείας. Παρά τις προσπάθειες του γονέα που το συνόδευε και των μελών του πληρώματος να πείσουν το παιδί, η κατάσταση δεν άλλαξε. Έτσι, το πλήρωμα αποφάσισε ότι η απογείωση δεν ήταν ασφαλής και επέστρεψε το αεροσκάφος στον τερματικό σταθμό.

Καθυστερήσεις και επαναπρογραμματισμός

Η επιστροφή στο αεροδρόμιο προκάλεσε καθυστερήσεις, καθώς απαιτήθηκε χρόνος για να συνδεθεί ξανά το αεροσκάφος με την πύλη, να αποβιβαστούν οι επιβάτες και να παραληφθούν οι αποσκευές. Όταν ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες, ήταν ήδη αργά για νέα αναχώρηση, καθώς ο διάδρομος του αεροδρομίου κλείνει στις 00:30. Έτσι, η εταιρεία προχώρησε στην ακύρωση της πτήσης.

Η Porter Airlines ζήτησε συγγνώμη από τους επιβάτες για την αναστάτωση και προγραμμάτισε νέα πτήση, η οποία αναχώρησε την Παρασκευή 7 Αυγούστου στις 22:49 τοπική ώρα και έφτασε στο Τορόντο στις 06:16 το επόμενο πρωί. Η οικογένεια που εμπλέκεται στο περιστατικό δεν έχει αναγνωριστεί.

Υπενθύμιση για τους κανόνες ασφαλείας

Η αεροπορική εταιρεία υπενθύμισε τους κανόνες ασφαλείας που αφορούν τα παιδιά στις πτήσεις. Για βρέφη κάτω των δύο ετών που ταξιδεύουν σε δική τους θέση, είναι υποχρεωτική η χρήση κατάλληλου συστήματος συγκράτησης. Οι καναδικές αρχές προτείνουν τη χρήση εγκεκριμένων παιδικών καθισμάτων καθ' όλη τη διάρκεια της πτήσης, καθώς αυτά προσφέρουν μεγαλύτερη προστασία, ακόμη και σε περιπτώσεις απρόβλεπτων αναταράξεων.