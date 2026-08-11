Σημαντικά ερωτήματα προκύπτουν σχετικά με την υπόθεση του αξιωματικού της ΕΛ.ΑΣ., ο οποίος βρέθηκε νεκρός το βράδυ της Δευτέρας μέσα σε υπηρεσιακό όχημα στην περιοχή του Αγίου Δημητρίου. Ο ιατροδικαστής που εξέτασε τη σορό του διαπίστωσε ότι ο θάνατος είχε συμβεί περίπου 10 ώρες πριν από τον εντοπισμό του. Κατά τη διάρκεια της εξέτασης, διαπιστώθηκε βαρύ πνευμονικό οίδημα και έντονα σημάδια υποξίας (έλλειψη οξυγόνου). Οι πλήρεις απαντήσεις αναμένονται μετά την ολοκλήρωση της νεκροψίας – νεκροτομής.

Χρονοδιάγραμμα και συνθήκες εξαφάνισης

Ο αξιωματικός είχε απομακρυνθεί από το σπίτι του, όπου διέμενε με την αστυνομικό σύντροφό του στον Νέο Κόσμο, το βράδυ της Κυριακής. Η σύντροφός του δήλωσε την εξαφάνισή του στο Τ.Δ.Ε.Ε. Ακροπόλεως το βράδυ της Δευτέρας, και μετά από σχεδόν δυόμισι ώρες, βρέθηκε νεκρός με το υπηρεσιακό όχημα σταθμευμένο σε υπαίθριο πάρκινγκ. Σημαντικό είναι ότι ο νεκρός βρέθηκε στη θέση του συνοδηγού και το όχημα ήταν κλειδωμένο.

Έρευνες και ανακριτικές διαδικασίες

Η Δ.Α.Ο.Ε. ενημερώθηκε για τον θάνατο του αστυνομικού, καθώς στο πρόσωπό του υπήρχαν σημάδια που παρέπεμπαν σε χτυπήματα. Έτσι, κλιμάκιο του «ελληνικού FBI» μεταβαίνει στο σημείο για να συνδράμει στις έρευνες. Ο αντιπρόεδρος των αστυνομικών υπαλλήλων Αθήνας, Νίκος Ρήγας, δήλωσε στο MEGA: «Είναι ένα περιστατικό το οποίο μας έχει σοκάρει όλους. Ξεκίνησε αμέσως η έρευνα των αστυνομικών υπηρεσιών... Το κρίσιμο είναι και η μακροσκοπική εξέταση του χώρου».

Ιατροδικαστικές εκτιμήσεις

Ο ιατροδικαστής Δημήτρης Γαλεντέρης τόνισε την ανάγκη να αποκλειστούν εγκληματικές ενέργειες ή αυτοχειρία. «Πρώτα πρέπει να αποκλειστεί εγκληματική ενέργεια ή κάποια αυτοχειρία. Άρα μιλάμε για ένα συγκεκριμένο μοτίβο... Όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία, θα μπορέσουμε να έχουμε μια πλήρη εικόνα», ανέφερε. Επίσης, σημείωσε ότι εξωτερικά δεν φαινόταν να υπάρχουν μαχαιριές ή πυροβολισμοί.

Αναμονή αποτελεσμάτων

Η αναμονή για τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων αναμένεται να διαρκέσει αρκετές εβδομάδες, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται για να αποσαφηνιστούν οι συνθήκες του θανάτου του αξιωματικού.