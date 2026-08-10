Πέθανε ο Στέλιος Ράμφος: Ένας σπουδαίος Έλληνας φιλόσοφος και συγγραφέας

Σε ηλικία 87 ετών, ο Στέλιος Ράμφος, γνωστός συγγραφέας και φιλόσοφος, απεβίωσε. Ο διακεκριμένος διανοητής νοσηλευόταν πρόσφατα σε κλινική στην Αθήνα. Με πάνω από 30 βιβλία στο ενεργητικό του, υπήρξε μία από τις σημαντικότερες πνευματικές μορφές της Ελλάδας.

Βιογραφικά στοιχεία και ακαδημαϊκή πορεία

Γεννημένος το 1939 στην Αθήνα, ο Στέλιος Ράμφος ξεκίνησε τις σπουδές του στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών, αλλά το 1965 αποφάσισε να σπουδάσει Φιλοσοφία στο Παρίσι, στο Université de Vincennes à Saint-Denis (σημερινό Université Paris 8). Από το 1969 έως το 1974, υπηρέτησε ως καθηγητής Φιλοσοφίας στο ίδιο πανεπιστήμιο. Επέστρεψε στην Ελλάδα το 1975, όπου συνέχισε το συγγραφικό του έργο.

Δημόσια παρουσία και πνευματική κληρονομιά

Ο Ράμφος είχε ενεργή συμμετοχή στη δημόσια ζωή, δίνοντας πολλές συνεντεύξεις και δημόσιες ομιλίες, ενώ δημοσίευσε άρθρα σε περιοδικά. Δίδαξε στο Ίδρυμα Γουλανδρή-Χορν και αργότερα στο Ίδρυμα Βασίλη και Μαρίνας Θεοχαράκη.

Η πλούσια βιβλιογραφία του αποτυπώνει τις πνευματικές του αναζητήσεις, καθώς και τις θέσεις του σχετικά με τον μαρξισμό και την οικουμενικότητα του ελληνικού πολιτισμού. Ανάμεσα στα έργα του, περιλαμβάνονται μελέτες για τον Πλάτωνα, τον Αριστοτέλη και τον Οιδίποδα Τύραννο, καθώς και η συλλογή άρθρων και δοκιμίων του «Μία καλοκαιρινή ευτυχία τρίζει» (1999).

Σημαντικές δηλώσεις και απόψεις

Σε συνέντευξή του στη Lifo το 2021, όταν ρωτήθηκε για την ψυχοσύνθεση του νεοέλληνα, δήλωσε: «Ο Έλληνας είναι ανοιχτόκαρδος, ευφυής, καπάτσος αλλά είναι και ματαιόδοξος. Έχει την ανάγκη να παίρνει την εικόνα του από απέναντι και όχι ως απόρροια της δικής του αυτοπεποιθήσεως».

Επιπλέον, σε άλλη συνέντευξή του στην «Καθημερινή» το 2016, ανέφερε: «Έχω καταλήξει στο συμπέρασμα ότι ζούμε σε μια κοινωνία με ισχυρά στοιχεία παράνοιας – χωρίς αυτό να σημαίνει ότι οι άνθρωποι είναι τρελοί».

Η απώλεια του Στέλιου Ράμφου αφήνει ένα κενό στον πνευματικό κόσμο της Ελλάδας, καθώς η συμβολή του στη φιλοσοφία και τη λογοτεχνία ήταν αναμφισβήτητη.