ΕΕΤΑΑ, Παιδικοί σταθμοί ΕΣΠΑ 2026-2027: Προσωρινά αποτελέσματα και τι πρέπει να ελέγξουν οι γονείς

Από το απόγευμα της Δευτέρας 10 Αυγούστου, οι προσωρινοί πίνακες αξιολόγησης για το voucher παιδικών σταθμών ΕΣΠΑ της περιόδου 2026-2027 είναι πλέον διαθέσιμοι. Οι ενδιαφερόμενοι έχουν τη δυνατότητα να εισέλθουν στην ειδική εφαρμογή της ΕΕΤΑΑ (aitisi26.eetaa.gr) χρησιμοποιώντας τους προσωπικούς τους κωδικούς Taxisnet.

Τι πρέπει να ελέγξουν οι γονείς

Μέσω της προσωποποιημένης καρτέλας, οι δικαιούχοι μπορούν να ενημερωθούν για την κατάσταση της αίτησής τους, τη μοριοδότηση που συγκέντρωσαν, καθώς και για τυχόν ελλείψεις που μπορεί να οδήγησαν σε απόρριψη ή ελλιπή φάκελο. Οι γονείς καλούνται να διασταυρώσουν την ορθότητα των καταχωρισμένων στοιχείων, ελέγχοντας αν έχουν ληφθεί υπόψη τα παρακάτω:

- Το οικογενειακό εισόδημα και η εργασιακή κατάσταση (άνεργος ή εργαζόμενος). - Ο αριθμός των εξαρτώμενων τέκνων, οι συνθήκες μονογονεϊκότητας, τριτεκνίας ή πολυτεκνίας. - Τυχόν ποσοστά αναπηρίας γονέα ή παιδιού. - Η εγκυρότητα των δικαιολογητικών που υποβλήθηκαν ψηφιακά και η τελική βαθμολογία.

Διαδικασία ενστάσεων

Σε περίπτωση που κάποιο δικαιολογητικό απορρίφθηκε ή δεν λήφθηκαν υπόψη συγκεκριμένα κοινωνικά και οικονομικά κριτήρια, οι ενδιαφερόμενοι έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν ηλεκτρονική ένσταση. Η περίοδος υποβολής των ενστάσεων είναι από την Τρίτη 11 έως και την Πέμπτη 13 Αυγούστου.

Σύμφωνα με την ΕΕΤΑΑ, δικαίωμα ένστασης έχουν όλοι οι συμμετέχοντες, ακόμα και αν η αρχική αίτησή τους δεν έχει οριστικοποιηθεί. Η ένσταση θα πρέπει να προσδιορίζει με ακρίβεια το σημείο αμφισβήτησης και να συνοδεύεται από τα αντίστοιχα παραστατικά.

Οριστικά αποτελέσματα

Μετά την ολοκλήρωση της εξέτασης των ενστάσεων, η ανάρτηση των οριστικών αποτελεσμάτων είναι προγραμματισμένη για τις 17 Αυγούστου.