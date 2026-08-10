Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η έρευνα των αρμόδιων αρχών σχετικά με την προσγείωση ελικοπτέρου που μετέφερε τουρίστες στο Σαρακήνικο της Μήλου. Το περιστατικό συνέβη το απόγευμα της Παρασκευής, 7 Αυγούστου, όταν το ελικόπτερο προσγειώθηκε στην περιοχή, με τους επιβάτες να αποβιβάζονται και να κατευθύνονται προς τη θάλασσα για μπάνιο.

Παρουσίαση του χειριστή στην Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας

Σύμφωνα με τελευταίες πληροφορίες, ο χειριστής του ελικοπτέρου προσήλθε το μεσημέρι της Δευτέρας στην Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας για να δώσει εξηγήσεις σχετικά με το περιστατικό. Αναμένεται ότι μέχρι την Τετάρτη θα καταθέσει και γραπτή αναφορά με τις θέσεις και τους ισχυρισμούς του για την προσγείωση. Νωρίτερα, η Αρχή είχε ενημερώσει ότι ο χειριστής και ο ιδιοκτήτης του ελικοπτέρου δεν είχαν ανταποκριθεί στην αρχική κλήση για παροχή εξηγήσεων, ζητώντας μέσω του δικηγόρου τους ολιγοήμερη προθεσμία για την προετοιμασία της υπερασπιστικής τους γραμμής. Ο ιδιοκτήτης του ελικοπτέρου αναμένεται να παρουσιαστεί ενώπιον της Αρχής τις επόμενες ημέρες.

Κρίσιμο το σχέδιο πτήσης

Η έρευνα επικεντρώνεται στο σχέδιο πτήσης του ελικοπτέρου. Όπως προκύπτει από τα στοιχεία που εξετάζουν οι αρχές, ο προγραμματισμένος προορισμός ήταν η περιοχή Αλυκές της Μήλου και όχι το Σαρακήνικο, όπου τελικά πραγματοποιήθηκε η προσγείωση. Αυτό το στοιχείο θεωρείται κρίσιμο, καθώς θα εξεταστεί αν η αλλαγή του σημείου προσγείωσης έγινε σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες και τους αεροπορικούς κανονισμούς.

Κατεπείγουσα προκαταρκτική δικογραφία

Ο Εισαγγελέας Εφετών Αιγαίου έχει παρέμβει στην υπόθεση, διατάσσοντας τον σχηματισμό κατεπείγουσας προκαταρκτικής δικογραφίας. Η έρευνα εστιάζει στις πιθανές παραβάσεις της αεροπορικής νομοθεσίας, τη συμμόρφωση με το εγκεκριμένο σχέδιο πτήσης και τον ρόλο του πύργου ελέγχου. Οι αρμόδιες αρχές αναμένεται να αξιολογήσουν τις εξηγήσεις του χειριστή και τα στοιχεία της πτήσης, προκειμένου να διαπιστωθεί αν τηρήθηκαν οι διαδικασίες.

Αντίκτυποι της προσγείωσης

Ο Τζορτζ Χιωτάκης, χειριστής ελικοπτέρων, χαρακτήρισε την προσγείωση στο Σαρακήνικο «προκλητική και απερίσκεπτη» σε δηλώσεις του στο ΕΡΤnews, ενώ διευκρίνισε ότι δεν είναι κατ' ανάγκη παράνομη. Όπως ανέφερε, σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο, ο κυβερνήτης ελικοπτέρου μπορεί να μεταβάλει το σημείο προσγείωσης υπό προϋποθέσεις, εφόσον δεν υπάρχει ρητή απαγόρευση και τηρούνται οι διαδικασίες. Υποστήριξε επίσης ότι, σύμφωνα με πληροφορίες από τον χειριστή, δεν υπήρχε μεγάλος αριθμός λουόμενων κοντά κατά την προσγείωση ή την απογείωση, και ότι οι παρευρισκόμενοι πλησίασαν μόνο αφού το ελικόπτερο είχε ακινητοποιηθεί και ο κινητήρας είχε σβήσει.

Η υπόθεση παραμένει υπό διερεύνηση, με την Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας και τις δικαστικές αρχές να αναμένουν τις γραπτές εξηγήσεις και τα πλήρη στοιχεία της πτήσης.