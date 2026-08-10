Μια συγκλονιστική στιγμή καταγράφηκε κατά τη διάρκεια της ζωντανής μετάδοσης της ΕΡΤ, όταν ο ρεπόρτερ Σπύρος Δαρσινός, εν μέσω της μεγάλης πυρκαγιάς στον Κουβαρά, εντόπισε και διέσωσε μια χελώνα που προσπαθούσε να ξεφύγει από τις φλόγες. Το περιστατικό αναδεικνύει τις δραματικές συνέπειες των πυρκαγιών για τα άγρια ζώα και το φυσικό περιβάλλον.

Η φωτιά και οι καταστροφές

Η πυρκαγιά που ξέσπασε στην περιοχή έχει προκαλέσει σοβαρές ζημιές, πλήττοντας κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις και δασικές εκτάσεις. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις δίνουν μάχη με τις φλόγες, αντιμετωπίζοντας τις δύσκολες συνθήκες που δημιουργούν οι ισχυροί και μεταβαλλόμενοι άνεμοι.

Η διάσωση της χελώνας

Κατά τη διάρκεια της ζωντανής σύνδεσης από το όρος Μερέντα, ο Δαρσινός βρέθηκε κοντά στο μέτωπο της φωτιάς και ανακάλυψε τη χελώνα ανάμεσα στα χόρτα. Χωρίς δεύτερη σκέψη, την πλησίασε και την πήρε στα χέρια του για να την απομακρύνει από τον κίνδυνο. Αν και η χελώνα ήταν ζωντανή, είχε υποστεί εγκαύματα στα πλευρά και στα πόδια της, γεγονός που αναδεικνύει την απειλή που αντιμετωπίζουν τα ζώα σε τέτοιες καταστάσεις.

Συνεχιζόμενη ενημέρωση με τη χελώνα στα χέρια

Αφού διαπίστωσε ότι η χελώνα ήταν σε καλύτερη κατάσταση, ο Σπύρος Δαρσινός συνέχισε τη ζωντανή μετάδοση κρατώντας το ζώο. Παράλληλα, ανέφερε τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι πυροσβέστες, επισημαίνοντας: «Το χειρότερο σε αυτήν την κατάσταση είναι ότι δεν μπορούμε να δούμε ποιο σημείο είναι ασφαλές λόγω της κίνησης των ανέμων».

Η αυθόρμητη κίνηση του Δαρσινού ανέδειξε μια άλλη διάσταση της καταστροφής, καθώς η μικρή χελώνα έγινε σύμβολο των αόρατων θυμάτων της πυρκαγιάς. Τα ζώα, που δεν κατανοούν την κατάσταση, αναγκάζονται να εγκαταλείψουν το φυσικό τους καταφύγιο και να αναζητήσουν ασφαλή διέξοδο σε ένα τοπίο που μετατρέπεται σε στάχτη.