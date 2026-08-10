Τα Ζώδια της Εβδομάδας, 10 έως 16 Αυγούστου 2026: Οι αστρολογικές προβλέψεις για όλα τα ζώδια

Αυτή η εβδομάδα προσφέρεται για να εμπιστευτείτε τη διαίσθησή σας και να ακολουθήσετε τα όνειρά σας.

Κριός

Η ηλιακή έκλειψη στον Λέοντα στις 12/8 φέρνει μια Νέα Σελήνη με ισχυρές επιρροές. Αυτή η έκλειψη είναι μέρος ενός κύκλου που ξεκίνησε τον Φεβρουάριο του 2026 και θα διαρκέσει έως τον Ιανουάριο του 2028. Οι τομείς που θα αναπτυχθούν ταχέως περιλαμβάνουν την κοινωνική σας ζωή, τις σχέσεις με ομάδες και πολιτικές, καθώς και τον έρωτα, τα παιδιά και την ψυχαγωγία. Στις 15/8, μια ευεργετική σύνοδος Ερμή - Δία, επίσης στον Λέοντα, θα ενισχύσει τις ευκαιρίες για ταξίδια και εκπαίδευση.

Ταύρος

Η ηλιακή έκλειψη στον Λέοντα στις 12/8 είναι η δεύτερη στον κύκλο που ξεκίνησε τον Φεβρουάριο του 2026 και θα συνεχιστεί μέχρι τον Ιανουάριο του 2028. Αυτή η περίοδος είναι σημαντική για εσάς, καθώς μπορεί να φέρει γρήγορες αλλαγές, όπως νέα εργασία, μετακόμιση ή αλλαγές στην οικογενειακή σας κατάσταση. Αν επιθυμείτε να προχωρήσετε σε θέματα σπιτιού ή οικογένειας, δράστε αμέσως μετά την έκλειψη. Στις 15/8, η σύνοδος Ερμή - Δία θα είναι ιδανική για μετακομίσεις στο εξωτερικό ή αλλαγές κατοικίας.

Δίδυμοι

Από τις 12/8, με την ηλιακή έκλειψη στον Λέοντα, ξεκινά μια θετική περίοδος για μάρκετινγκ, πωλήσεις και συνεργασίες, καθώς τα γεγονότα θα τρέχουν γρήγορα. Αυτή η έκλειψη είναι μέρος του κύκλου που ξεκίνησε τον Φεβρουάριο του 2026 και θα διαρκέσει έως τον Ιανουάριο του 2028. Μπορεί να προκύψει μια νέα ευκαιρία για να βελτιώσετε τις γνώσεις σας ή να ξεκινήσετε ένα νέο πρόγραμμα σπουδών στο εξωτερικό. Στις 15/8, η σύνοδος Ερμή - Δία θα φέρει τύχη και ευνοεί τις εμπορικές συμφωνίες.

Καρκίνος

Η ηλιακή έκλειψη στον Λέοντα στις 12/8 φέρνει στο προσκήνιο οικονομικά ζητήματα. Αυτή είναι μια ισχυρή πύλη ενέργειας και μέρος του κύκλου εκλείψεων που ξεκίνησε τον Φεβρουάριο του 2026 και θα διαρκέσει μέχρι τον Ιανουάριο του 2028. Οι ηλιακές εκλείψεις σηματοδοτούν γρήγορη ανάπτυξη, επομένως αναμένονται σημαντικές εξελίξεις στα οικονομικά σας. Στις 15/8, η σύνοδος Ερμή - Δία θα είναι ιδανική για επενδύσεις και οικονομικές διαπραγματεύσεις.

Λέων

Αυτή η εβδομάδα είναι ιδιαίτερα σημαντική για εσάς, καθώς η ηλιακή έκλειψη στο ζώδιό σας στις 12/8 θα ενισχύσει τις σχέσεις και τους προσωπικούς σας στόχους. Αυτή η έκλειψη είναι μέρος του κύκλου που ξεκίνησε τον Φεβρουάριο του 2026 και θα διαρκέσει έως τον Ιανουάριο του 2028. Στις 15/8, η σύνοδος Ερμή - Δία θα σας εμπνεύσει να ακολουθήσετε μια νέα κατεύθυνση.

Παρθένος

Στις 12/8, η ηλιακή έκλειψη στον Λέοντα σας καλεί να φροντίσετε τον εαυτό σας ή τους άλλους. Αυτή η έκλειψη είναι μέρος του κύκλου που ξεκίνησε τον Φεβρουάριο του 2026 και θα συνεχιστεί μέχρι τον Ιανουάριο του 2028. Αυτή η περίοδος είναι ιδανική για να εμπιστευτείτε τη διαίσθησή σας. Στις 15/8, η σύνοδος Ερμή - Δία θα σας προτρέψει να παρατηρήσετε τι διαβάζετε ή ακούτε.

Ζυγός

Με την ηλιακή έκλειψη στον Λέοντα στις 12/8, μπορεί να προκύψει μια νέα φιλία ή ομαδική δραστηριότητα. Αυτή η έκλειψη είναι μέρος του κύκλου που ξεκίνησε τον Φεβρουάριο του 2026 και θα διαρκέσει έως τον Ιανουάριο του 2028. Συνδέεται με τη διασκέδαση και την επιταχυνόμενη ανάπτυξη. Στις 15/8, η σύνοδος Ερμή - Δία θα προσφέρει μια υπέροχη ευκαιρία για ταξίδια με φίλους.

Σκορπιός

Η ηλιακή έκλειψη στον Λέοντα στις 12/8 ενεργοποιεί τον τομέα της καριέρας σας. Αυτή η περίοδος είναι κρίσιμη, καθώς οι εκλείψεις συχνά φέρνουν αλλαγές στα θεμέλια του ωροσκοπίου σας. Μπορεί να αλλάξετε εργασία ή να μετακομίσετε. Στις 15/8, η σύνοδος Ερμή - Δία θα είναι ιδανική για να διευρύνετε τους ορίζοντές σας.

Τοξότης

Σημαντική αυτή η εβδομάδα, καθώς πραγματοποιείται μια ισχυρή ηλιακή έκλειψη στον Λέοντα στις 12/8. Αυτή η έκλειψη είναι μέρος του κύκλου που ξεκίνησε τον Φεβρουάριο του 2026 και θα συνεχιστεί μέχρι τον Ιανουάριο του 2028 και αφορά διασυνδέσεις στο εξωτερικό, ξένους πολιτισμούς, σπουδές και νομικά ζητήματα. Οι περισσότερες από τις εκλείψεις σε αυτόν τον κύκλο είναι ηλιακές, Νέας Σελήνης, συμβολίζουν νέα ξεκινήματα και επιταχυνόμενη ανάπτυξη. Βγείτε έξω στον κόσμο και ανοίξτε τα φτερά σας. Στις 15/8 ο κυβερνήτης σας Δίας θα είναι σε σύνοδο με τον πλανήτη της επικοινωνίας Ερμή, επίσης στον Λέοντα, και θα είναι ένα ιδανικό Σ/Κ για να ξεκινήσετε διακοπές ή να εγγραφείτε σε κάποιο εργαστήριο/σεμινάριο.

ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ

Διανύετε μια φάση που τα συμβόλαια και οι διαπραγματεύσεις γύρω από τα χρήματα είναι πιθανό να βρίσκονται στο προσκήνιο. Στις 12/8 πραγματοποιείται μια ισχυρή ηλιακή έκλειψη στον Λέοντα, μια Νέα Σελήνη με έντονη επίδραση. Αυτή η έκλειψη είναι μέρος του κύκλου των εκλείψεων που ξεκίνησε τον Φεβρουάριο του 2026 και θα συνεχιστεί μέχρι τον Ιανουάριο του 2028. Αυτό δείχνει ότι μπορεί να υπάρξει επιταχυνόμενη ανάπτυξη γύρω από τα οικονομικά και τις μελλοντικές επενδύσεις. Δεν πρόκειται για μια σταθερή κατάσταση. ωστόσο, επειδή αυτή η ηλιακή έκλειψη δεν αλληλεπιδρά με άλλους πλανήτες, θα μπορούσε να υποδηλώνει μια ομαλή μετάβαση. Επιπλέον, στις 15/8 υπάρχει μια τυχερή σύνοδος Ερμή - Δία, επίσης στον Λέοντα, και θα έχετε αίσιες εξελίξεις.

ΥΔΡΟΧΟΟΣ

Σημαντικές οι εξελίξεις στην ερωτική σας ζωή, καθώς στις 12/8 πραγματοποιείται μια ισχυρή ηλιακή έκλειψη στον Λέοντα. Αυτή η έκλειψη είναι μέρος ενός νέου κύκλου εκλείψεων που ξεκίνησε τον Φεβρουάριο του 2026 και θα συνεχιστεί μέχρι τον Ιανουάριο του 2028. Είναι μια περίοδος κατά την οποία συχνά ξεκινούν σημαντικές αλλαγές. Η φάση που διανύετε είναι δυνητικά ρομαντική, αλλά θα μπορούσε να είναι και δραματική. Επιπλέον, σχεδόν όλες οι εκλείψεις σε αυτόν τον κύκλο είναι ηλιακές, δηλαδή Νέα Σελήνη με έντονη επίδραση: τα γεγονότα συμβαίνουν γρήγορα και οι άνθρωποι που έρχονται στη ζωή σας αλλάζουν τη ροή των γεγονότων. Στις 15/8 υπάρχει μια τυχερή σύνοδος Ερμή - Δία, επίσης στον Λέοντα.

ΙΧΘΥΣ

Φροντίστε καλά το σώμα σας και δώστε προτεραιότητα στην υγεία και την ευεξία σας. Στις 12/8 πραγματοποιείται μια ισχυρή ηλιακή έκλειψη στον Λέοντα και είναι μέρος του κύκλου των εκλείψεων που ξεκίνησε τον Φεβρουάριο του 2026 και θα συνεχιστεί μέχρι τον Ιανουάριο του 2028. Αυτό αφορά τον τρόπο ζωής και τη ρουτίνα σας, την εύρεση εργασίας που σας ικανοποιεί και τη φροντίδα της υγείας σας. Σκεφτείτε τι έχετε στα σκαριά, ίσως μια νέα δουλειά ή μια κατεύθυνση στη ζωή που να είναι περισσότερο συμβατή με τους προσωπικούς σας στόχους. Στις 15/8 υπάρχει μια ένδοξη σύνοδος Ερμή - Δία, επίσης στον Λέοντα, και θα είναι εξαιρετική στιγμή για μια νέα δουλειά, ξεκίνημα επιχείρησης ή ενός νέου διατροφικού πλάνου.