Στην Πάρο, η τραγωδία που σημειώθηκε με τον θάνατο ενός 4χρονου αγοριού από πνιγμό σε πισίνα beach bar έχει προκαλέσει πολλές ανησυχίες και ερωτήματα. Το παιδί φέρεται να ξέφυγε από την προσοχή των γονιών του και, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, βρέθηκε στην πισίνα, όπου εντοπίστηκε αναίσθητο από δύο νεαρές γυναίκες.

Ο μπάρμαν του καταστήματος, σύμφωνα με πληροφορίες, έπεσε στην πισίνα και ανέσυρε το παιδί, αλλά παρά τις προσπάθειες ανάνηψης από τους διασώστες του ΕΚΑΒ, το παιδί δεν κατάφερε να επανέλθει. Στο πλαίσιο της έρευνας, έχουν προσαχθεί ο ιδιοκτήτης του beach bar, ο οποίος φέρεται να ήταν δηλωμένος ως ναυαγοσώστης, καθώς και οι γονείς του παιδιού. Οι Αρχές διερευνούν τις συνθήκες της τραγωδίας και αν τηρούνταν τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας στην πισίνα.

Ευθύνες και προληπτικά μέτρα

Ο Γιώργος Καλλιακμάνης, σε δηλώσεις του στο Mega, τόνισε τη σημασία της ευθύνης των φροντιστών του παιδιού. «Δεν ξέρω αν θα μπορούσε αυτός ο άνθρωπος να κάνει αυτή τη δουλειά με τον καλύτερο τρόπο στα 68 χρόνια, γύρω στα 70. Όμως δεν πρέπει να απαλλάξουμε αυτούς τους ανθρώπους, οι οποίοι είναι οι φροντιστές και οφείλουν να έχουν στα μάτια τους συνέχεια ένα παιδί τεσσάρων χρονών. Κανένα περιβάλλον δεν είναι προστατευμένο για ένα παιδί τεσσάρων χρονών», ανέφερε.

Στη συνέχεια, επισήμανε την ανάγκη ύπαρξης ναυαγοσώστη σε τέτοιες εγκαταστάσεις. «Γιατί δεν ξέρω κατά πόσο, όταν είσαι ιδιοκτήτης μιας επιχείρησης, μπορεί να είσαι και ναυαγοσώστης και να είσαι συνέχεια εκεί και να ασκείς τα καθήκοντά σου ως ναυαγοσώστης», πρόσθεσε.

Νομικά κενά και προτάσεις για βελτίωση

Ο Νίκος Γιοβανίδης, διευθυντής της Ελληνικής Ναυαγοσωστικής Ακαδημίας, αναφέρθηκε επίσης στην ανάγκη ύπαρξης ναυαγοσώστη σε όλες τις πισίνες, ανεξαρτήτως βάθους. «Ο νόμος ορίζει ότι ο ναυαγοσώστης πρέπει να είναι από δεκαοχτώ έως και εξήντα πέντε ετών. Οι πισίνες θα πρέπει να έχουν ναυαγοσώστη ανεξαρτήτως βάθους», δήλωσε.

Πρόσθεσε ότι υπάρχει κενό στη νομοθεσία σχετικά με τα beach bars, καθώς οι απαιτήσεις για την παρουσία ναυαγοσώστη δεν είναι ξεκάθαρες. «Τα beach bar ανήκουν σε έναν παλαιότερο νόμο και υπάρχει αυτή η ασάφεια η οποία δεν έχει κριθεί μέχρι σήμερα», κατέληξε.

Η τραγωδία αυτή αναδεικνύει την ανάγκη για αυστηρότερους κανονισμούς και περισσότερη προσοχή στις συνθήκες ασφαλείας, ώστε να αποφευχθούν παρόμοια περιστατικά στο μέλλον.