Ηλεία: Μεγάλη φωτιά σε δασική έκταση στο Μουζάκι Πύργου

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται μεγάλη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε νωρίς το απόγευμα της Κυριακής (09.08.2026), γύρω στις 17:00, σε δασική έκταση με πεύκα στην περιοχή Μουζάκι του Δήμου Πύργου Ηλείας.

Το μέτωπο της φωτιάς εντοπίζεται λίγο πριν από την είσοδο του χωριού, ενώ στην περιοχή πνέουν πολύ ισχυροί άνεμοι που δυσκολεύουν το έργο της κατάσβεσης, με τις δυνάμεις να δίνουν μάχη για να αποτρέψουν την επέκτασή της βαθύτερα στο δάσος.

Συνεχής ενίσχυση των πυροσβεστικών δυνάμεων

Λόγω της σοβαρότητας της κατάστασης, οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής ενισχύθηκαν σημαντικά. Στο σημείο επιχειρούν:

56 πυροσβέστες

2 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 18ης ΕΜΟΔΕ

18 πυροσβεστικά οχήματα

6 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο

Συνδρομή παρέχουν επίσης υδροφόρες του Δήμου Πύργου.

Έρευνα από το Ανακριτικό για τα αίτια

Υπενθυμίζεται ότι η Περιφερειακή Ενότητα Ηλείας βρισκόταν σήμερα σε καθεστώς υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς (Κατηγορία 3).

Παράλληλα με την επιχείρηση κατάσβεσης, στο σημείο μεταβαίνει το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (ΔΑΕΕ) Ηλείας, προκειμένου να συλλέξει στοιχεία και να διερευνήσει τα ακριβή αίτια εκδήλωσης της πυρκαγιάς.