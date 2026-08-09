Νέο βίντεο 12 δευτερολέπτων για τον Μοτζτάμπα Χαμενεΐ: Προσπάθεια του Ιράν να διαψεύσει τις φήμες περί θανάτου

Ένα σύντομο βίντεο διάρκειας μόλις 12 δευτερολέπτων έδωσαν στη δημοσιότητα τα ιρανικά μέσα ενημέρωσης, σε μια προσπάθεια της Τεχεράνης να καθησυχάσει τις έντονες φήμες περί ραγδαίας επιδείνωσης της υγείας ή ακόμη και θανάτου του Ανώτατου Ηγέτη της χώρας, Αγιατολάχ Μοτζτάμπα Χαμενεΐ.

Τι δείχνει το βίντεο των 12 δευτερολέπτων

Το βίντεο δημοσιεύθηκε στις 8 Αυγούστου 2026 από το ημιεπίσημο πρακτορείο Mehr και αναπαράχθηκε από κρατικά μέσα.

Η εικόνα : Ο 56χρονος Μοτζτάμπα Χαμενεΐ εμφανίζεται καθισμένος σε χαλί, φορώντας μαύρο τουρμπάνι και γκρι ένδυμα, ενώ συνομιλεί με ομάδα ανδρών (συμβούλους, αξιωματούχους ή μαθητές θρησκευτικής σχολής). Εμφανίζεται ήρεμος, χωρίς εξωτερικά εμφανή σημάδια τραυματισμού.

: Ο 56χρονος Μοτζτάμπα Χαμενεΐ εμφανίζεται καθισμένος σε χαλί, φορώντας μαύρο τουρμπάνι και γκρι ένδυμα, ενώ συνομιλεί με ομάδα ανδρών (συμβούλους, αξιωματούχους ή μαθητές θρησκευτικής σχολής). Εμφανίζεται ήρεμος, χωρίς εξωτερικά εμφανή σημάδια τραυματισμού. Το αίνιγμα της ημερομηνίας: Ούτε το Mehr ούτε άλλα μέσα διευκρίνισαν πότε και πού πραγματοποιήθηκε η λήψη. Δεν δόθηκε κανένα στοιχείο που να συνδέει τη συνάντηση με πρόσφατο επικαιρικό γεγονός.

Καταγγελίες για αρχειακό υλικό και αμφισβήτηση

Αν και το πρακτορείο Mehr παρουσίασε το υλικό ως το πρώτο βίντεο του Χαμενεΐ μετά την ανάληψη των καθηκόντων του, αναλυτές και χρήστες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης αμφισβητούν την εγκυρότητά του.

Παρόμοιο υλικό με τον Χαμενεΐ να διδάσκει είχε δοθεί στη δημοσιότητα και στις 20 Μαρτίου από το IRIB, πάλι χωρίς ημερομηνία λήψης.

Πολλοί εκτιμούν ότι πρόκειται για παλιό, αρχειακό βίντεο που ξαναδημοσιεύθηκε για επικοινωνιακούς λόγους, συνεπώς δεν αποτελεί ασφαλή απόδειξη για την τρέχουσα κατάσταση της υγείας του.

Το παρασκήνιο: Τραυματισμός, απουσία και σενάρια

Ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ ανέλαβε τα ηνία της χώρας στις 8 Μαρτίου 2026, μετά τον θάνατο του πατέρα του, Αλί Χαμενεΐ, στην αμερικανοϊσραηλινή επίθεση της 28ης Φεβρουαρίου.

Ο τραυματισμός : Πληροφορίες του Reuters ανέφεραν ότι ο ίδιος υπέστη σοβαρά τραύματα στο πρόσωπο και τα πόδια κατά την ίδια επίθεση, ενώ έκτοτε η επικοινωνία του γινόταν σχεδόν αποκλειστικά μέσω γραπτών ανακοινώσεων.

: Πληροφορίες του Reuters ανέφεραν ότι ο ίδιος υπέστη σοβαρά τραύματα στο πρόσωπο και τα πόδια κατά την ίδια επίθεση, ενώ έκτοτε η επικοινωνία του γινόταν σχεδόν αποκλειστικά μέσω γραπτών ανακοινώσεων. Φήμες για νοσηλεία : Ισραηλινά μέσα (όπως το Channel 14) και μέσα της ιρανικής αντιπολίτευσης υποστήριξαν ότι νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση, σενάρια που η Τεχεράνη διαψεύδει κατηγορηματικά.

: Ισραηλινά μέσα (όπως το Channel 14) και μέσα της ιρανικής αντιπολίτευσης υποστήριξαν ότι νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση, σενάρια που η Τεχεράνη διαψεύδει κατηγορηματικά. Η συνάντηση με Πεζεσκιάν: Παράλληλα, τα ιρανικά μέσα μετέδωσαν ότι ο Χαμενεΐ είχε κατ' ιδίαν συνάντηση με τον Πρόεδρο Μασούντ Πεζεσκιάν. Ο Πεζεσκιάν παραδέχθηκε ότι η επικοινωνία μαζί του είναι «πολύ δύσκολη αυτή τη στιγμή», αλλά χαρακτήρισε τις συνομιλίες τους εποικοδομητικές, καταγγέλλοντας «κακόβουλες προσπάθειες» παραπληροφόρησης.

Η παρατεταμένη απουσία του Ανώτατου Ηγέτη καταγράφεται σε μια εξαιρετικά κρίσιμη συγκυρία, καθώς αναμένεται η τελική του έγκριση για τη συμφωνία με το Ομάν σχετικά με τη διαχείριση των Στενών του Ορμούζ.