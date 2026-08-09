Μία ημέρα μετά το τραγικό περιστατικό στην Πάρο, όπου ένα 4χρονο αγόρι πνίγηκε σε πισίνα beach bar, οι έρευνες συνεχίζονται. Ο ιδιοκτήτης του beach bar και οι γονείς του παιδιού έχουν αφεθεί ελεύθεροι, ενώ πολλά ερωτήματα παραμένουν αναπάντητα, κυρίως σχετικά με την άδεια λειτουργίας της επιχείρησης και την απουσία ναυαγοσώστη.

Ο πατέρας του 4χρονου μίλησε στο Star, εκφράζοντας την οδύνη του και τονίζοντας ότι η επιχείρηση δεν διέθετε ναυαγοσώστη ούτε φαρμακείο για την αντιμετώπιση ατυχημάτων. «Αν ήταν κάποιος πάνω από την πισίνα, δε θα ‘χα θρηνήσει το παιδί μου», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Η δραματική στιγμή

Ο πατέρας περιγράφει τη στιγμή που το παιδί του έπεσε στην πισίνα: «Πέφτει μέσα, το βγάζει το μωρό, με φωνάζει η κόρη μου: “Μπαμπά, μπαμπά, είναι ο μικρός στην πισίνα.” Τρέχω γρήγορα, το έκανα ΚΑΡΠΑ και του έδινα το φιλί της ζωής. Φωνάζαμε, κλαίγαμε, ουρλιάζαμε».

Ο μπάρμαν της επιχείρησης, ο οποίος ήταν παρών, δήλωσε: «Φίλε, δε μπόρεσα να κάνω κάτι. Το παιδάκι πήγε στην πισίνα γιατί ήταν δίπλα. Εγώ κουβέντιαζα και έφυγε για ένα δευτερόλεπτο από την προσοχή μου και γλίστρησε και έπεσε». Ο πατέρας ανέφερε ότι δεν υπήρχε απινιδωτής ή μέτρα προστασίας στο χώρο.

Νομικές ενέργειες

Ο πατέρας δήλωσε ότι θα κινηθεί νομικά εναντίον του ιδιοκτήτη, ο οποίος είναι 69 ετών και ισχυρίζεται ότι είναι ναυαγοσώστης, χωρίς ωστόσο να έχει προσκομίσει τα απαραίτητα έγγραφα για την εκπαίδευσή του. Σύμφωνα με προεδρικό διάταγμα του 2020, η άσκηση του επαγγέλματος του ναυαγοσώστη επιτρέπεται μόνο έως την ηλικία των 60 ετών.

Ερωτήματα για την άδεια της πισίνας

Επιπλέον, ερωτήματα προκύπτουν και για την άδεια κατασκευής της πισίνας. Όπως αναφέρει το MEGA, το 2018 εκδόθηκε άδεια για την κατασκευή της, αλλά ο ιδιοκτήτης δήλωσε ότι δεν μπορεί να βρει την ανανέωση της άδειας για το 2023. Σύντομα αναμένονται έλεγχοι από τον ΕΟΤ και την πολεοδομία για να διαπιστωθεί η κανονικότητα της λειτουργίας της επιχείρησης.

Η τραγωδία συνέβη το απόγευμα του Σαββάτου (08.08.2026), όταν δύο νεαρές γυναίκες βρήκαν τον 4χρονο χωρίς τις αισθήσεις του στην πισίνα. Ο μπάρμαν και ένας γιατρός που βρισκόταν στο σημείο προσπάθησαν να τον επαναφέρουν, αλλά δυστυχώς χωρίς αποτέλεσμα.