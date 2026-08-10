Επιχείρηση διάσωσης 33χρονου στη Μήλο: Εγκλωβίστηκε σε βράχο 20 μέτρων

Σήμερα τα ξημερώματα, στη Φυριπλάκα της Μήλου, πραγματοποιήθηκε επιχείρηση διάσωσης ενός 33χρονου άνδρα, ο οποίος είχε εγκλωβιστεί στην κορυφή ενός βράχου ύψους περίπου 20 μέτρων. Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Λιμενικού Σώματος, ο άνδρας είχε αναρριχηθεί στον βράχο που βρίσκεται μέσα στη θάλασσα, αλλά στη συνέχεια διαπίστωσε ότι δεν μπορούσε να κατέβει με ασφάλεια.

Αμέσως, η Λιμενική Αρχή Μήλου ενημερώθηκε για το περιστατικό και οργανώθηκε επιχείρηση διάσωσης. Στο σημείο έσπευσαν στελέχη του Λιμενικού Σώματος, της ΕΛ.ΑΣ., καθώς και κλιμάκιο Πυροσβεστών-Διασωστών, του Κέντρου Υγείας Μήλου και ιδιώτες ναυαγοσώστες.

Η διάσωση

Οι διασώστες εντόπισαν τον 33χρονο στην κορυφή του βράχου. Ευτυχώς, ο άνδρας ήταν καλά στην υγεία του, αλλά δεν μπορούσε να κατέβει μόνος του. Με τη βοήθεια των δυνάμεων που συμμετείχαν στην επιχείρηση και τη χρήση σχοινιού, οι διασώστες κατάφεραν τελικά να τον κατεβάσουν με ασφάλεια από τον βράχο, όπως ανέφερε το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων.

Μετά την ολοκλήρωση της επιχείρησης, ο 33χρονος δήλωσε ότι αισθανόταν καλά και δεν επιθυμούσε να του παρασχεθεί ιατρική φροντίδα.