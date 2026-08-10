Ο ιδιοκτήτης του beach bar στην Πάρο, όπου το Σάββατο πνίγηκε ένα τετράχρονο παιδί, δήλωσε ότι η επιχείρηση λειτουργεί νόμιμα για 27 χρόνια. Περιέγραψε τις συνθήκες που επικρατούσαν στον χώρο, ενώ οι Αρχές ερευνούν τις λεπτομέρειες του τραγικού συμβάντος, αναλύοντας το υλικό από τις κάμερες ασφαλείας, τις άδειες λειτουργίας και τα μέτρα ασφαλείας της επιχείρησης.

Μιλώντας στον ΑΝΤ1, ο ιδιοκτήτης ανέφερε ότι συχνά γονείς άφηναν τα παιδιά τους χωρίς επίβλεψη στην πισίνα και ότι είχε επανειλημμένα παρατηρήσει τους πελάτες. «Τα πάντα είναι νόμιμα, 27 χρόνια μαγαζί. 27 χρόνια μαγαζί και δεν έχει γίνει ποτέ τίποτε. Μαλώναμε με τον κόσμο καθημερινά με τις μανάδες και τους πατεράδες, γιατί αφήνουν τα παιδιά τους μόνα τους κάθε μέρα. Τους βγάζω έξω και γίνομαι ο κακός και ανεβάζουν στις σελίδες επάνω τα χίλια δυο… Λυπούμαστε για αυτό που συνέβη, σήμερα είχαμε κλειστό το μαγαζί μες το full της σεζόν για το παιδάκι αυτό», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Οι συνθήκες του περιστατικού

Απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με την παρουσία των γονέων του παιδιού την ώρα του περιστατικού, ο ιδιοκτήτης ανέφερε: «Όχι, ήταν σε ένα τραπέζι που καθόντουσαν κάτω σε ένα άλλο σνακ και δεν τους είδα. Είχε ξαναέρθει πριν έναν μήνα και με τον τρόπο μας προσπαθήσαμε να τον διώξουμε. Έλειπε περίπου μισή ώρα, 3 τέταρτα. Τα είχε αφήσει και ήταν στις τουαλέτες μέσα. Και πήρα την ευθύνη και πάω και τους λέω έχεις δύο παιδάκια κάτω, τα έχεις αφήσει, τι κάνεις, και εμείς είχαμε έναν άνθρωπο να κοιτάει τα παιδιά».

Υποστήριξη από τον συνήγορο

Για την υπόθεση μίλησε και ο συνήγορος του ιδιοκτήτη, Χάρης Αμπραζής, ο οποίος ανέφερε ότι δεν είχε λάβει ακόμη τη δικογραφία και τόνισε την ανάγκη να εξεταστούν όλα τα στοιχεία της υπόθεσης. Ο κ. Αμπραζής υπογράμμισε την πολυετή λειτουργία της επιχείρησης και την παρουσία του ιδιοκτήτη, που είναι ναυαγοσώστης και βρίσκεται συνεχώς κοντά στην πισίνα.

Επιπλέον, ανέφερε τις δύο πινακίδες που υπάρχουν στην επιχείρηση και προειδοποιούν ότι απαγορεύεται η είσοδος παιδιών κάτω των 12 ετών χωρίς γονεϊκή επίβλεψη. «Δεν έχω πάρει ακόμη τη δικογραφία. Θα ήθελα να πω ότι είναι μια επιχείρηση που για 27 συνεχόμενα χρόνια είναι σε αυτόν τον χώρο και δεν έχει συμβεί το παραμικρό. Ο συγκεκριμένος ιδιοκτήτης είναι ένας άνθρωπος που έχει την επιχείρηση του και είναι διαρκώς εκεί. Ο ίδιος είναι και ναυαγοσώστης. Είναι συνέχεια στον χώρο της πισίνας. Όσοι το έχουν επισκεφθεί το συγκεκριμένο μαγαζί ξέρουν ακριβώς πού είναι η καρέκλα του, πού κάθεται, είναι διαρκώς εκεί. Όλα είναι υπό διερεύνηση. Θα διερευνηθούν όλα. Υπάρχουν 2 τεράστιες πινακίδες που αναφέρουν ότι απαγορεύεται η είσοδος σε παιδιά κάτω των 12 χρονών χωρίς γονεϊκή επίβλεψη. Θα υπάρξει φαντάζομαι συλλογή βιντεοληπτικού υλικού», τόνισε.

Η έρευνα για τον θάνατο του τετράχρονου παιδιού συνεχίζεται, με τις Αρχές να εξετάζουν το βιντεοληπτικό υλικό και να ελέγχουν τη λειτουργία της επιχείρησης, τις σχετικές άδειες και τα μέτρα ασφαλείας στην πισίνα.