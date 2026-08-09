Αντοχή στη ζέστη: Είναι θέμα γονιδίων ή μπορεί να εκπαιδευτεί ο οργανισμός;

Κάθε καλοκαίρι, οι καύσωνες φέρνουν δυσφορία, με πολλούς να νιώθουν τάσεις λιποθυμίας, εξάντληση και αυξημένο άγχος. Με την κλιματική αλλαγή να φέρνει όλο και συχνότερα υψηλές θερμοκρασίες, η αντοχή στη ζέστη καθίσταται πλέον θέμα ζωτικής σημασίας.

Προκύπτει λοιπόν το εύλογο ερώτημα: Η αντοχή στη ζέστη είναι έμφυτη ή μπορεί να αποκτηθεί;

Γονίδια vs Φυσική κατάσταση

Σύμφωνα με τον Thomas E. Bernard, PhD, καθηγητή Δημόσιας Υγείας στο Πανεπιστήμιο της Νότιας Φλόριντα, «η ανοχή στις υψηλές θερμοκρασίες είναι πιθανό να είναι εν μέρει γενετική». Ωστόσο, ο ίδιος εξηγεί ότι η καλή φυσική κατάσταση παίζει καταλυτικό ρόλο στη βελτίωσή της.

Από την πλευρά του, ο Graham M. Brant-Zawadzki, MD, επίκουρος καθηγητής ιατρικής στο University of Utah Hospitals and Clinics, υποστηρίζει ότι τα γονίδια δεν είναι ο μόνος ούτε ο κύριος παράγοντας.

Βασικοί παράγοντες που επηρεάζουν την αντοχή στη θερμότητα

Παχυσαρκία : Το επιπλέον σωματικό λίπος λειτουργεί ως μονωτικό υλικό, εμποδίζοντας την αποβολή θερμότητας και μειώνοντας την αντοχή στη ζέστη.

: Το επιπλέον σωματικό λίπος λειτουργεί ως μονωτικό υλικό, εμποδίζοντας την αποβολή θερμότητας και μειώνοντας την αντοχή στη ζέστη. Διαβήτης : Μπορεί να προκαλέσει βλάβες στα αιμοφόρα αγγεία και τα νεύρα, επηρεάζοντας αρνητικά τους μηχανισμούς εφίδρωσης και αυτορύθμισης της θερμοκρασίας του σώματος.

: Μπορεί να προκαλέσει βλάβες στα αιμοφόρα αγγεία και τα νεύρα, επηρεάζοντας αρνητικά τους μηχανισμούς εφίδρωσης και αυτορύθμισης της θερμοκρασίας του σώματος. Φαρμακευτική αγωγή : Ορισμένα φάρμακα, όπως τα διουρητικά, τα αντιισταμινικά και τα αντιυπερτασικά, επηρεάζουν τη θερμορυθμιστική ικανότητα.

: Ορισμένα φάρμακα, όπως τα διουρητικά, τα αντιισταμινικά και τα αντιυπερτασικά, επηρεάζουν τη θερμορυθμιστική ικανότητα. Ηλικία: Τα βρέφη, τα μικρά παιδιά και οι ηλικιωμένοι διαθέτουν εκ φύσεως πιο ευάλωτο θερμορυθμιστικό σύστημα.

Πώς να εκπαιδεύσετε τον οργανισμό σας (Εγκλιματισμός)

Η διαδικασία προσαρμογής ονομάζεται εγκλιματισμός στη ζέστη και είναι ιδιαίτερα σημαντική για όσους εργάζονται ή αθλούνται σε εξωτερικούς χώρους.

Ο Brant-Zawadzki σημειώνει ότι «η ήπια άσκηση σε συνθήκες ζέστης για μερικά εικοσάλεπτα μέσα στην ημέρα αναγκάζει το σώμα να παράγει περισσότερες πρωτεΐνες θερμικού σοκ (heat shock proteins)», γεγονός που ενισχύει τη σταδιακή αντοχή των κυττάρων.

Πρακτικές στρατηγικές για την καθημερινότητα