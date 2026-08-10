Σήμερα, 10 Αυγούστου 2026, περίπου στις 08:00, εκδηλώθηκε φωτιά σε χαμηλή βλάστηση στον Κουβαρά Αττικής. Οι δυνάμεις πυρόσβεσης ενισχύθηκαν σημαντικά για να αντιμετωπίσουν την κατάσταση. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες από την Πυροσβεστική, οι φλόγες έχουν προκαλέσει ζημιές σε δύο επιχειρήσεις στις παρυφές του οικισμού Άγιος Στυλιανός, με την πτηνοτροφική μονάδα να είναι μεταξύ των εγκαταστάσεων που υπέστησαν καταστροφές.

Η τελευταία ενημέρωση από την Πυροσβεστική δείχνει ότι η κατάσταση της πυρκαγιάς έχει βελτιωθεί, με τις ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις να αντιμετωπίζουν καπνογόνα σημεία εντός της περιμέτρου της φωτιάς. Ωστόσο, οι ισχυροί άνεμοι που πνέουν στην περιοχή κατευθύνουν τη φωτιά προς το βουνό, δυσχεραίνοντας το έργο των πυροσβεστών.

Εκκένωση και κινητοποίηση δυνάμεων

Ο δήμαρχος Σαρωνικού, Δημήτρης Παπαχρήστου, δήλωσε: «Έχουμε κάνει ήδη εκκένωση του οικισμού Αγίου Στυλιανού, στις πρόποδες του βουνού. Τώρα έχουμε δύο μέτωπα, ένα ενεργό ανατολικά και ένα στο νότιο κομμάτι. Υπάρχουν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής, Πολιτικής Προστασίας, οχήματα του Δήμου».

Αυτή τη στιγμή, επιχειρούν 197 πυροσβέστες με 7 ομάδες πεζοπόρων της 1ης και 8ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και 42 οχήματα, συμπεριλαμβανομένων 23 πυροσβεστών με 4 οχήματα από τη Γαλλία και 24 πυροσβέστες με 5 οχήματα από τη Ρουμανία, στο πλαίσιο του προγράμματος προεγκατάστασης Ευρωπαίων πυροσβεστών. Για την αεροπυρόσβεση, έχουν διατεθεί 2 αεροσκάφη και 7 ελικόπτερα, εκ των οποίων ένα για τον συντονισμό.

Ο Δήμος Σαρωνικού συνδράμει με υδροφόρες στην επιχείρηση κατάσβεσης.

Ενημέρωση και μέτρα ασφαλείας

Στις 08:30, εκδόθηκε μήνυμα από το 112 για την απομάκρυνση των κατοίκων από την ευρύτερη περιοχή του οικισμού Άγιος Στυλιανός Κουβαρά, με κατεύθυνση προς Καλύβια Θορικού. Ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελος Τουρνάς, επισκέφθηκε την περιοχή για να ενημερωθεί για την εξέλιξη της πυρκαγιάς.

Σημειώνεται ότι σήμερα, Δευτέρα 10 Αυγούστου 2026, ο κρατικός μηχανισμός βρίσκεται σε κατάσταση αυξημένης κινητοποίησης, καθώς ο Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς προβλέπει πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς, κατηγορίας 4.

Κίνδυνοι και περιοχές σε κατάσταση Red Code

Η κατάσταση κινητοποίησης Red Code έχει εφαρμοστεί σε πολλές περιοχές της χώρας, περιλαμβάνοντας την Περιφέρεια Αττικής, την Πελοπόννησο, την Κρήτη και άλλες περιοχές. Ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς είναι ιδιαίτερα αυξημένος, με τις αρχές να προειδοποιούν τους πολίτες να παραμείνουν σε ετοιμότητα.