Ο Νίκος Καλογερόπουλος, ηθοποιός, σκηνοθέτης, σεναριογράφος, ποιητής και τραγουδοποιός, απεβίωσε σε ηλικία 74 ετών. Η καριέρα του περιλάμβανε σημαντικές συμμετοχές στον κινηματογράφο, το θέατρο και την τηλεόραση. Ξεχώρισε το 1981 με την ταινία Μάθε παιδί μου γράμματα, για την οποία τιμήθηκε με ειδικό βραβείο ερμηνείας στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης. Επίσης, κέρδισε το βραβείο Α΄ Ανδρικού Ρόλου για την ερμηνεία του στην ταινία Λούφα και παραλλαγή το 1984.

Βιογραφικά στοιχεία και καλλιτεχνικές επιτυχίες

Γεννημένος το 1952 στα Φιλιατρά Μεσσηνίας, ο Νίκος Καλογερόπουλος σπούδασε στη σχολή θεάτρου του Κωστή Μιχαηλίδη στην Αθήνα. Το θεατρικό του ντεμπούτο έγινε το 1976 με το έργο “Ο μπαμπούλας”, το οποίο παρουσιάστηκε στο θέατρο ΚΑΒΑ. Στην τηλεόραση, έκανε την πρώτη του εμφάνιση το 1975 με τη μεταφορά του έργου του Νίκου Καζαντζάκη “Ο Χριστός ξανασταυρώνεται”. Ακολούθησαν σειρές όπως “Ο φωτογράφος του χωριού” (1977), “Οι παραστρατημένοι” και “Μεθυσμένη πολιτεία” (1980).

Η κινηματογραφική του καριέρα ξεκίνησε το 1980, συνεργαζόμενος με σημαντικούς σκηνοθέτες όπως οι Νίκος Περάκης και Θόδωρος Μαραγκός. Σημαντικές στιγμές στην καριέρα του περιλαμβάνουν την ταινία “Ρεμπέτικο” το 1983, για την οποία τιμήθηκε με το Βραβείο της Εξαιρετικής Ερμηνείας στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης.

Πολυδιάστατη καλλιτεχνική δραστηριότητα

Εκτός από την υποκριτική, ο Νίκος Καλογερόπουλος ασχολήθηκε και με τη συγγραφή θεατρικών έργων και την ποίηση. Δημοσίευσε τη συλλογή “Θετή Ταυτότης” το 1981 και την επόμενη ποιητική του συλλογή “Επιστρόφια” το 1991. Στη μουσική, κυκλοφόρησε τον πρώτο του δίσκο “Τα δέοντα” στα μέσα της δεκαετίας του 1990.

Στον κινηματογράφο, συμμετείχε επίσης σε ταινίες όπως “Θηλυκή εταιρεία” (1999) και “Ένας κι ένας” (2000), για την οποία βραβεύτηκε ξανά στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης. Το 2011, έκανε το σκηνοθετικό του ντεμπούτο με την ταινία “Οι ιππείς της Πύλου”, στην οποία συμμετείχε και ως ηθοποιός.

Αντίκτυπος και αποχαιρετισμός

Ο Τομέας-Δίκτυο Πολιτισμού του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής, μέσω της υπεύθυνης Κ.Τ.Ε. Πολιτισμού, Νάγια Γρηγοράκου, εξέφρασε τα συλλυπητήριά του για τον θάνατο του Νίκου Καλογερόπουλου. Σημείωσαν ότι “η τέχνη, χωρίς πολιτική, δεν έχει νόημα”, αναγνωρίζοντας την επιδραστική του πορεία και το ήθος του.