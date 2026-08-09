Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στο Κορωπί: Μήνυμα από το 112

Πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε περιοχή με χαμηλή βλάστηση στο Κορωπί Αττικής το απόγευμα της Κυριακής (09.08.2026).
Σύμφωνα με την Πυροσβεστική Υπηρεσία, το Κέντρο Επιχειρήσεων ενημερώθηκε για το περιστατικό περίπου στις 16:00, κινητοποιώντας άμεσα ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις.
Η επιχειρησιακή κινητοποίηση
Για την κατάσβεση της φωτιάς επιχειρούν:
- 47 πυροσβέστες
- 3 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 1ης ΕΜΟΔΕ και της 1ης ΕΜΑΚ
- 10 έως 11 πυροσβεστικά οχήματα
- 4 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα
- Συνδρομή παρέχουν επίσης υδροφόρες του Δήμου Κρωπίας (ΟΤΑ).
#Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στο Κορωπί Αττικής. Κινητοποιήθηκαν 47 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων της 1ης #ΕΜΟΔΕ και της 1ης #ΕΜΑΚ, 10 οχήματα, 4 Α/Φ και 2 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ.— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 9, 2026
Μήνυμα από το 112
Λόγω της εκδήλωσης της πυρκαγιάς, ενεργοποιήθηκε το 112, αποστέλλοντας προειδοποιητικό μήνυμα στους κατοίκους της περιοχής ώστε να βρίσκονται σε κατάσταση ετοιμότητας και να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών.
⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣— 112 Greece (@112Greece) August 9, 2026
???? Πυρκαγιά στην περιοχή #Κορωπίου της Περιφερειακής Ενότητας #Ανατολικής_Αττικής
‼️ Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών
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