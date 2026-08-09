Προληπτική ανάκληση για μαρμελάδα φράουλα Bonne Maman – Ποια παρτίδα επηρεάζεται

Σε προληπτική ανάκληση συγκεκριμένης παρτίδας μαρμελάδας φράουλας Bonne Maman προχωρά η εταιρεία ΕΛΓΕΚΑ, σε συνεννόηση με την παραγωγό εταιρεία Andros και σε συνεργασία με τον Ενιαίο Φορέα Ελέγχου Τροφίμων (ΕΦΕΤ).
Τα στοιχεία του προϊόντος
Η ανάκληση αφορά αποκλειστικά το παρακάτω προϊόν:
- Προϊόν: Μαρμελάδα Φράουλα Bonne Maman
- Συσκευασία: Γυάλινη «μερίδα» των 30 γραμμαρίων
- Αριθμός Παρτίδας (Lot No): K156
- Ημερομηνία ανάλωσης (Best Before): 30/06/2028
Ο λόγος της ανάκλησης
Η απόφαση ελήφθη καθαρά προληπτικά, στο πλαίσιο των διαδικασιών διασφάλισης ποιότητας και ασφάλειας των καταναλωτών. Σύμφωνα με την εταιρεία, εντοπίστηκε ενδεχόμενη ποιοτική αστοχία στη γυάλινη συσκευασία, η οποία θα μπορούσε να προκαλέσει θραύση του γυάλινου περιέκτη.
Οδηγίες για τους καταναλωτές
Οι καταναλωτές που έχουν προμηθευτεί τη συγκεκριμένη παρτίδα καλούνται:
- Να μην καταναλώσουν το προϊόν.
- Να το επιστρέψουν στο σημείο αγοράς, όπου θα λάβουν τη σχετική αποζημίωση σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες.