Προληπτική ανάκληση για μαρμελάδα φράουλα Bonne Maman – Ποια παρτίδα επηρεάζεται

Κοινωνία
Προληπτική ανάκληση για μαρμελάδα φράουλα Bonne Maman – Ποια παρτίδα επηρεάζεται

Σε προληπτική ανάκληση συγκεκριμένης παρτίδας μαρμελάδας φράουλας Bonne Maman προχωρά η εταιρεία ΕΛΓΕΚΑ, σε συνεννόηση με την παραγωγό εταιρεία Andros και σε συνεργασία με τον Ενιαίο Φορέα Ελέγχου Τροφίμων (ΕΦΕΤ).

Τα στοιχεία του προϊόντος
Η ανάκληση αφορά αποκλειστικά το παρακάτω προϊόν:

  • Προϊόν: Μαρμελάδα Φράουλα Bonne Maman
  • Συσκευασία: Γυάλινη «μερίδα» των 30 γραμμαρίων
  • Αριθμός Παρτίδας (Lot No): K156
  • Ημερομηνία ανάλωσης (Best Before): 30/06/2028

Ο λόγος της ανάκλησης
Η απόφαση ελήφθη καθαρά προληπτικά, στο πλαίσιο των διαδικασιών διασφάλισης ποιότητας και ασφάλειας των καταναλωτών. Σύμφωνα με την εταιρεία, εντοπίστηκε ενδεχόμενη ποιοτική αστοχία στη γυάλινη συσκευασία, η οποία θα μπορούσε να προκαλέσει θραύση του γυάλινου περιέκτη.

Οδηγίες για τους καταναλωτές
Οι καταναλωτές που έχουν προμηθευτεί τη συγκεκριμένη παρτίδα καλούνται:

  • Να μην καταναλώσουν το προϊόν.
  • Να το επιστρέψουν στο σημείο αγοράς, όπου θα λάβουν τη σχετική αποζημίωση σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες.

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