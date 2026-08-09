Προληπτική ανάκληση για μαρμελάδα φράουλα Bonne Maman – Ποια παρτίδα επηρεάζεται

Σε προληπτική ανάκληση συγκεκριμένης παρτίδας μαρμελάδας φράουλας Bonne Maman προχωρά η εταιρεία ΕΛΓΕΚΑ, σε συνεννόηση με την παραγωγό εταιρεία Andros και σε συνεργασία με τον Ενιαίο Φορέα Ελέγχου Τροφίμων (ΕΦΕΤ).

Τα στοιχεία του προϊόντος

Η ανάκληση αφορά αποκλειστικά το παρακάτω προϊόν:

Προϊόν : Μαρμελάδα Φράουλα Bonne Maman

: Μαρμελάδα Φράουλα Bonne Maman Συσκευασία : Γυάλινη «μερίδα» των 30 γραμμαρίων

: Γυάλινη «μερίδα» των 30 γραμμαρίων Αριθμός Παρτίδας (Lot No) : K156

: K156 Ημερομηνία ανάλωσης (Best Before): 30/06/2028

Ο λόγος της ανάκλησης

Η απόφαση ελήφθη καθαρά προληπτικά, στο πλαίσιο των διαδικασιών διασφάλισης ποιότητας και ασφάλειας των καταναλωτών. Σύμφωνα με την εταιρεία, εντοπίστηκε ενδεχόμενη ποιοτική αστοχία στη γυάλινη συσκευασία, η οποία θα μπορούσε να προκαλέσει θραύση του γυάλινου περιέκτη.

Οδηγίες για τους καταναλωτές

Οι καταναλωτές που έχουν προμηθευτεί τη συγκεκριμένη παρτίδα καλούνται: