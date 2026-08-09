Γιορτάζει ο 'Βασιλιάς' Ότο: Τα 88α γενέθλιά του έχει ο Ότο Ρεχάγκελ – Οι ευχές της ΕΠΟ

Τα 88α γενέθλιά του γιορτάζει σήμερα, Κυριακή 9 Αυγούστου 2026, ο Ότο Ρεχάγκελ, ο αρχιτέκτονας του μεγαλύτερου ποδοσφαιρικού θαύματος της χώρας μας και ο άνθρωπος που άλλαξε για πάντα την ιστορία της Εθνικής Ελλάδος.

Η χρυσή δεκαετία του «Ρεχακλή»

Ο Γερμανός τεχνικός ανέλαβε τα ηνία της γαλανόλευκης το 2001 και παρέμεινε στο τιμόνι της μέχρι το 2010. Κατά τη διάρκεια της θητείας του:

Euro 2004 : Οδήγησε την Ελλάδα στην κορυφή της Ευρώπης στα γήπεδα της Πορτογαλίας, ολοκληρώνοντας μία από τις μεγαλύτερες εκπλήξεις στην ιστορία του παγκόσμιου αθλητισμού.

: Οδήγησε την Ελλάδα στην κορυφή της Ευρώπης στα γήπεδα της Πορτογαλίας, ολοκληρώνοντας μία από τις μεγαλύτερες εκπλήξεις στην ιστορία του παγκόσμιου αθλητισμού. Μουντιάλ 2010: Αποχαιρέτησε την Εθνική μετά την παρουσία της στο Παγκόσμιο Κύπελλο της Νοτίου Αφρικής, όπου η ομάδα σημείωσε και την πρώτη της νίκη σε τελική φάση Μουντιάλ.

Οι ευχές της ΕΠΟ

Με αφορμή τα γενέθλια του «Βασιλιά» Ότο, η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία (ΕΠΟ) έστειλε τις θερμότερες ευχές της μέσα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με την ανάρτηση να κατακλύζεται από μηνύματα αγάπης των Ελλήνων φιλάθλων:

«Χρόνια πολλά στον άνθρωπο που σημάδει την ιστορία της Εθνικής Ελλάδος. Χρόνια πολλά, Ότο Ρεχάγκελ!»