Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στη Γιαννούλη Σουφλίου: Κινητοποίηση επίγειων και εναέριων δυνάμεων στον Έβρο

Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση εκδηλώθηκε λίγο μετά τις 15:00 το μεσημέρι της Κυριακής (09.08.2026) στην περιοχή Γιαννούλη Σουφλίου, στον Έβρο.

Η επιχειρησιακή κινητοποίηση

Για την κατάσβεση της φωτιάς επιχειρούν άμεσα ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις της Πυροσβεστικής:

32 πυροσβέστες

2 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 7ης ΕΜΟΔΕ

9 πυροσβεστικά οχήματα

3 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο

Συνδρομή παρέχουν επίσης υδροφόρες του Δήμου Σουφλίου.

Σε εξέλιξη η έρευνα για τα αίτια

Υπενθυμίζεται ότι η ευρύτερη περιοχή βρίσκεται σήμερα σε καθεστώς υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς (Κατηγορία 3).

Για τη διερεύνηση των αιτιών και των συνθηκών κάτω από τις οποίες εκδηλώθηκε η φωτιά, κινητοποιήθηκε και επιχειρεί το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (ΔΑΕΕ) Έβρου.