Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στη Γιαννούλη Σουφλίου: Κινητοποίηση επίγειων και εναέριων δυνάμεων στον Έβρο

Κοινωνία
Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στη Γιαννούλη Σουφλίου: Κινητοποίηση επίγειων και εναέριων δυνάμεων στον Έβρο

Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση εκδηλώθηκε λίγο μετά τις 15:00 το μεσημέρι της Κυριακής (09.08.2026) στην περιοχή Γιαννούλη Σουφλίου, στον Έβρο.

Η επιχειρησιακή κινητοποίηση
Για την κατάσβεση της φωτιάς επιχειρούν άμεσα ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις της Πυροσβεστικής:

  • 32 πυροσβέστες
  • 2 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 7ης ΕΜΟΔΕ
  • 9 πυροσβεστικά οχήματα
  • 3 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο
  • Συνδρομή παρέχουν επίσης υδροφόρες του Δήμου Σουφλίου.

Σε εξέλιξη η έρευνα για τα αίτια
Υπενθυμίζεται ότι η ευρύτερη περιοχή βρίσκεται σήμερα σε καθεστώς υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς (Κατηγορία 3).

Για τη διερεύνηση των αιτιών και των συνθηκών κάτω από τις οποίες εκδηλώθηκε η φωτιά, κινητοποιήθηκε και επιχειρεί το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (ΔΑΕΕ) Έβρου.

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