Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στη Γιαννούλη Σουφλίου: Κινητοποίηση επίγειων και εναέριων δυνάμεων στον Έβρο

Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση εκδηλώθηκε λίγο μετά τις 15:00 το μεσημέρι της Κυριακής (09.08.2026) στην περιοχή Γιαννούλη Σουφλίου, στον Έβρο.
Η επιχειρησιακή κινητοποίηση
Για την κατάσβεση της φωτιάς επιχειρούν άμεσα ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις της Πυροσβεστικής:
- 32 πυροσβέστες
- 2 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 7ης ΕΜΟΔΕ
- 9 πυροσβεστικά οχήματα
- 3 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο
- Συνδρομή παρέχουν επίσης υδροφόρες του Δήμου Σουφλίου.
Σε εξέλιξη η έρευνα για τα αίτια
Υπενθυμίζεται ότι η ευρύτερη περιοχή βρίσκεται σήμερα σε καθεστώς υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς (Κατηγορία 3).
Για τη διερεύνηση των αιτιών και των συνθηκών κάτω από τις οποίες εκδηλώθηκε η φωτιά, κινητοποιήθηκε και επιχειρεί το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (ΔΑΕΕ) Έβρου.