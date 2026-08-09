Τουρισμός για Όλους 2026-2027: Ανοικτή η πλατφόρμα για ΑΦΜ σε 9 και 0 – Από αύριο (10/8) οι αιτήσεις για όλα τα ΑΦΜ

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για το πρόγραμμα «Τουρισμός για Όλους 2026-2027». Σήμερα, Κυριακή 9 Αυγούστου, η ηλεκτρονική πλατφόρμα δέχεται αιτήσεις από τους πολίτες των οποίων το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΜ λήγει σε 9 και 0.

Από τη Δευτέρα 10 Αυγούστου έως και τις 21 Αυγούστου (23:59), η πλατφόρμα θα ανοίξει για όλα τα ΑΦΜ, δίνοντας τη δυνατότητα σε όλους τους δικαιούχους να ολοκληρώσουν την αίτησή τους είτε ψηφιακά (στο vouchers.gov.gr/tourism4all-2026-2027) είτε μέσω των ΚΕΠ.

Τα ποσά της επιδότησης (Vouchers 200€ – 600€)

Η επιδότηση χορηγείται μέσω άυλης ψηφιακής χρεωστικής κάρτας, ενώ τα ποσά διαφοροποιούνται ανάλογα με την κατηγορία του δικαιούχου και την περίοδο χρήσης (Υψηλή ή Χαμηλή τουριστική ζήτηση):

Βασικό ποσό : 200€ για χρήση σε υψηλή περίοδο / 300€ για χρήση σε χαμηλή περίοδο.

: 200€ για χρήση σε υψηλή περίοδο / 300€ για χρήση σε χαμηλή περίοδο. Μονογονεϊκές οικογένειες, Πολύτεκνοι (3+ τέκνα) & Συνταξιούχοι : 300€ για υψηλή περίοδο / 400€ για χαμηλή περίοδο. (Για οικογένειες με 4+ τέκνα προβλέπεται επιπλέον 50€ ανά τέκνο από το 4ο και άνω).

: 300€ για υψηλή περίοδο / 400€ για χαμηλή περίοδο. (Για οικογένειες με 4+ τέκνα προβλέπεται επιπλέον 50€ ανά τέκνο από το 4ο και άνω). Άτομα με Αναπηρία (ΑμεΑ ≥67%): 400€ για υψηλή περίοδο / 600€ για χαμηλή περίοδο (αφορά τον αιτούντα ή προστατευόμενο τέκνο).

Περίοδοι χρήσης της κάρτας

Οι δικαιούχοι επιλέγουν κατά την αίτηση το διάστημα στο οποίο επιθυμούν να εξαργυρώσουν το ποσό:

Υψηλή Περίοδος: Από την έκδοση των καρτών έως 30/09/2026 και από 01/05/2027 έως 30/06/2027.

Από την έκδοση των καρτών έως 30/09/2026 και από 01/05/2027 έως 30/06/2027. Χαμηλή Περίοδος (με επαυξημένο ποσό): Από 01/10/2026 έως 30/04/2027.

Διευρυμένα Εισοδηματικά Όρια

Άγαμοι / Χήροι χωρίς παιδιά: έως 21.000€

Έγγαμοι χωρίς παιδιά: έως 33.000€

Οικογένειες με παιδιά: Κλιμακώνεται ανάλογα με τον αριθμό των τέκνων (π.χ. έως 58.000€ για 7 παιδιά, +5.000€ για κάθε επιπλέον τέκνο).

ΑμεΑ (≥67%): Υποβάλλουν αίτηση χωρίς εισοδηματικά κριτήρια.

Οδηγίες και βήματα για την υποβολή της αίτησης

Εγγραφή στο ΕΜΕπ : Απαιτείται προηγούμενη δήλωση κινητού τηλεφώνου στο Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας για την αυθεντικοποίηση δύο παραγόντων.

: Απαιτείται προηγούμενη δήλωση κινητού τηλεφώνου στο Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας για την αυθεντικοποίηση δύο παραγόντων. Σύνδεση στο taxisnet : Είσοδος στην πλατφόρμα με τους προσωπικούς κωδικούς.

: Είσοδος στην πλατφόρμα με τους προσωπικούς κωδικούς. Επιλογή Τύπου Αίτησης : Γενική Αίτηση ή Αίτηση ΑμεΑ.

: Γενική Αίτηση ή Αίτηση ΑμεΑ. Στοιχεία Επικοινωνίας & Επιλογές : Επιβεβαίωση e-mail/κινητού, επιλογή περιόδου (υψηλή/χαμηλή) και επιλογή τραπεζικού ιδρύματος έκδοσης της κάρτας (Snappi, Alpha Bank, Eurobank).

: Επιβεβαίωση e-mail/κινητού, επιλογή περιόδου (υψηλή/χαμηλή) και επιλογή τραπεζικού ιδρύματος έκδοσης της κάρτας (Snappi, Alpha Bank, Eurobank). Ειδικές Κατηγορίες : Σημείωση των αντίστοιχων πεδίων για συνταξιούχους (με οριστική απόφαση έως 31/12/2025) ή ΑμεΑ (με εισαγωγή ΑΜΚΑ).

: Σημείωση των αντίστοιχων πεδίων για συνταξιούχους (με οριστική απόφαση έως 31/12/2025) ή ΑμεΑ (με εισαγωγή ΑΜΚΑ). Οριστική Υποβολή: Πατώντας το πράσινο κουμπί «Υποβολή». (Σημείωση: Αίτηση που παραμένει σε κατάσταση «ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΑΠΟ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟ» θεωρείται μη υποβληθείσα).

Πώς χρησιμοποιείται η ψηφιακή κάρτα

Η κάρτα εξαργυρώνεται αποκλειστικά για δαπάνες διαμονής σε τουριστικά καταλύματα της Ελλάδας.

Η πληρωμή γίνεται ανέπαφα μέσω smartphone (σύνδεση σε Apple Pay / Google Pay με τεχνολογία NFC) ή με απευθείας ηλεκτρονική πληρωμή στις ιστοσελίδες των καταλυμάτων.

Το ποσό μπορεί να αναλωθεί είτε εφάπαξ είτε τμηματικά σε διαφορετικά καταλύματα.