Καιρός: Έρχεται εκρηκτικό «κοκτέιλ» με 40άρια και μελτέμια – Ποιες περιοχές θα επηρεαστούν

Η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου έχει συγκαλέσει έκτακτη συνεδρίαση, καθώς αναμένονται δύσκολες καιρικές συνθήκες στην Ελλάδα. Οι θερμοκρασίες θα φτάσουν τους 40 βαθμούς Κελσίου στη δυτική Ελλάδα, ενώ οι ισχυροί βόρειοι άνεμοι θα πνέουν με ένταση έως 8 μποφόρ, δημιουργώντας ένα «εκρηκτικό κοκτέιλ» που αυξάνει τον κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιών.

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας έχει κηρύξει τις επηρεαζόμενες περιοχές σε κατάσταση κινητοποίησης (Red Code), καλώντας τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν ενέργειες που θα μπορούσαν να προκαλέσουν φωτιές.

Οι προβλέψεις για τις επόμενες ημέρες

Η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου θα συνεδριάσει εκ νέου σήμερα το πρωί στις 10:30, προκειμένου να αξιολογήσει την κατάσταση. Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί στους ισχυρούς βόρειους – βορειοανατολικούς ανέμους που θα επικρατήσουν τις επόμενες ημέρες, σε συνδυασμό με τις υψηλές θερμοκρασίες, κυρίως στη δυτική Ελλάδα.

Σήμερα, οι άνεμοι αναμένεται να φτάσουν τα 8 μποφόρ, ενώ τη Δευτέρα οι συνθήκες θα είναι ακόμη πιο δύσκολες, με τη θερμοκρασία να αγγίζει τους 39 και 40 βαθμούς Κελσίου.

Ποιες περιοχές θα επηρεαστούν

Σύμφωνα με τους επιστήμονες της Επιτροπής, οι περιοχές που θα πλήξει η κακοκαιρία είναι:

α. Για σήμερα, Κυριακή 09 Αυγούστου, στη Θράκη, την Αττικοβοιωτία, την Εύβοια, την ανατολική και νότια Πελοπόννησο, στα νησιά του Βόρειου και Ανατολικού Αιγαίου, στις Κυκλάδες, στην Κρήτη και στην περιοχή Κάσου – Καρπάθου, αναμένονται βόρειοι – βορειοανατολικοί άνεμοι έντασης 6 έως 7 μποφόρ, οι οποίοι κατά τόπους θα φτάσουν τα 8 μποφόρ.

β. Τη Δευτέρα 10 Αυγούστου, οι άνεμοι θα ενισχυθούν περαιτέρω. Στην Ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, την Αττικοβοιωτία, την Εύβοια, στο σύνολο της Πελοποννήσου (κυρίως στη Λακωνία), στο Βόρειο, Ανατολικό, Κεντρικό και Νοτιοδυτικό Αιγαίο, στα Κύθηρα και στη δυτική και νότια Κρήτη, οι βόρειοι – βορειοανατολικοί άνεμοι θα φτάσουν τα 7 και τοπικά 8 μποφόρ, με ριπές που δεν αποκλείεται να αγγίξουν τα 9 μποφόρ.

γ. Η θερμοκρασία θα παραμείνει υψηλή στη δυτική Ελλάδα, με τιμές που θα φτάσουν τους 38 με 39 βαθμούς Κελσίου.

δ. Από την Τρίτη 11 Αυγούστου και μέχρι το τέλος της εβδομάδας, οι βόρειοι – βορειοανατολικοί άνεμοι θα παραμείνουν στα 5 έως 7 μποφόρ σε πολλές περιοχές της χώρας.

Προβλέψεις και κίνδυνος πυρκαγιών

Ο υδράργυρος θα διατηρηθεί σε υψηλά επίπεδα, ενώ οι ισχυροί βοριάδες θα δημιουργήσουν επικίνδυνες συνθήκες. Η Δευτέρα αναμένεται να είναι η πιο δύσκολη ημέρα, με τις μετεωρολογικές συνθήκες να απαιτούν αυξημένη προσοχή από τους πολίτες.

Η μετεωρολόγος του ΕΡΤnews, Όλγα Παπαβγούλη, σημείωσε ότι η χώρα θα είναι χωρισμένη στα δύο, με τις ανατολικές περιοχές να διατηρούν πιο ανεκτές θερμοκρασίες λόγω του μελτεμιού, ενώ στη δυτική Ελλάδα οι καταβατικοί άνεμοι θα προκαλέσουν περαιτέρω αύξηση της θερμοκρασίας και μείωση της υγρασίας.

Τοπικές καταιγίδες και μπόρες

Παρά την έντονη ζέστη, οι μπόρες δεν θα λείψουν. Ο καιρός θα ξεκινήσει γενικά αίθριος, αλλά από το μεσημέρι θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα εκδηλωθούν μπόρες, κυρίως στα ορεινά. Στα βόρεια, είναι πιθανές τοπικές καταιγίδες που μπορεί να είναι έντονες.

Αττική και Θεσσαλονίκη

Στην Αττική, σήμερα αναμένονται αίθριες συνθήκες με θερμοκρασίες που θα φτάσουν έως τους 37 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα ενισχυθούν, φτάνοντας τα 7 μποφόρ, γεγονός που δημιουργεί αυξημένο κίνδυνο πυρκαγιάς.

Στη Θεσσαλονίκη, η ημέρα θα ξεκινήσει με ηλιοφάνεια, αλλά θα υπάρξουν τοπικές νεφώσεις και μπόρες στα ορεινά, με θερμοκρασίες γύρω στους 37 βαθμούς Κελσίου.

Δευτέρα, η πιο δύσκολη ημέρα

Ιδιαίτερα κρίσιμη χαρακτηρίζεται η Δευτέρα, καθώς οι βοριάδες αναμένεται να ενισχυθούν περαιτέρω.

Σύμφωνα με την Όλγα Παπαβγούλη, η Δευτέρα ενδέχεται να είναι η δυσκολότερη ημέρα ως προς τους ανέμους, καθώς οι ισχυρές εντάσεις δεν θα περιοριστούν μόνο στις παράκτιες περιοχές, αλλά θα επεκταθούν και στο εσωτερικό της ηπειρωτικής χώρας.

Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται σε περιοχές της Στερεάς Ελλάδας και της Πελοποννήσου, αλλά κυρίως στη Λακωνία, όπου οι άνεμοι μπορεί να φτάσουν τα 7 και τοπικά τα 8 μποφόρ.

Παράλληλα, στη Δυτική Ελλάδα θα συνεχιστεί η έντονη ζέστη, με τον υδράργυρο να πλησιάζει τους 39 βαθμούς, ενώ στα ανατολικά η θερμοκρασία θα υποχωρήσει ελαφρώς, στους 34-36 βαθμούς.

Την Τρίτη παραμένουν οι ισχυροί βοριάδες

Την Τρίτη οι ισχυροί βόρειοι και βορειοανατολικοί άνεμοι θα παραμείνουν, τουλάχιστον κατά τις πρωινές ώρες.

Από το μεσημέρι, πάντως, αναμένεται να περιοριστεί κάπως η γεωγραφική τους έκταση και η κατάσταση να βελτιωθεί ελαφρώς, χωρίς όμως να εξαφανιστεί ο κίνδυνος.

Οι άνεμοι θα εξακολουθήσουν να φτάνουν τα 7 μποφόρ, ενώ στα ανατολικά η θερμοκρασία θα κινηθεί περίπου στους 35 βαθμούς. Στη Δυτική Ελλάδα, αντίθετα, αναμένεται νέα άνοδος, με τον υδράργυρο να πλησιάζει και πάλι τους 39-40 βαθμούς Κελσίου.

Νέα ενίσχυση του μελτεμιού προς τον Δεκαπενταύγουστο

Η τάση που διαφαίνεται για τις επόμενες ημέρες δείχνει ότι το μελτέμι θα παραμείνει ισχυρό, ενώ υπάρχει ένδειξη για νέα, ακόμη σημαντικότερη ενίσχυση των βοριάδων όσο πλησιάζουμε στον Δεκαπενταύγουστο.

Παράλληλα, φαίνεται να έρχεται και πτώση της θερμοκρασίας, ιδιαίτερα προς τις ημέρες του 15Αύγουστου.

Ωστόσο, όπως σημείωσε η μετεωρολόγος, πρόκειται ακόμη για τάση και η εικόνα θα ξεκαθαρίσει περισσότερο όσο πλησιάζουν οι συγκεκριμένες ημερομηνίες.