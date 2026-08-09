Τροχαίο στη λεωφόρο Σουνίου: Εκτός κινδύνου στο 401 Νοσοκομείο οι δύο αστυνομικοί της ΔΙΑΣ

Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για το σοβαρό τροχαίο ατύχημα που σημειώθηκε αργά το βράδυ του Σαββάτου (08.08.2026) στη Λεωφόρο Αθηνών–Σουνίου, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό δύο αστυνομικών της ομάδας ΔΙΑΣ.

Οι δύο τραυματίες νοσηλεύονται στο 401 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο Αθηνών φέροντας τραύματα και κακώσεις από τη σφοδρή σύγκρουση. Αν και ενδέχεται να χρειαστούν ορισμένες ημέρες νοσηλείας και αποκατάστασης, η κατάσταση της υγείας τους δεν εμπνέει ανησυχία και η ζωή τους δεν βρίσκεται σε κίνδυνο.

Το χρονικό και οι συνθήκες του ατυχήματος

Το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 22:30 στη Λεωφόρο Αθηνών–Σουνίου:

Η επικίνδυνη αναστροφή : Ενοικιαζόμενο αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν τέσσερις τουρίστες, με οδηγό γερμανικής καταγωγής, κινούνταν στο ρεύμα προς Σούνιο και επιχείρησε αναστροφή προκειμένου να κατευθυνθεί προς την Αθήνα.

: Ενοικιαζόμενο αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν τέσσερις τουρίστες, με οδηγό γερμανικής καταγωγής, κινούνταν στο ρεύμα προς Σούνιο και επιχείρησε αναστροφή προκειμένου να κατευθυνθεί προς την Αθήνα. Ελάχιστος χρόνος αντίδρασης: Ο ελιγμός πραγματοποιήθηκε σε απόσταση μόλις 20 έως 25 μέτρων μετά από στροφή του δρόμου. Το αυτοκίνητο βρέθηκε εγκάρσια στο οδόστρωμα, κλείνοντας τον δρόμο στη μοτοσικλέτα της ΔΙΑΣ που πλησίαζε κινούμενη κανονικά στο ρεύμα της.

Ο ελιγμός πραγματοποιήθηκε σε απόσταση μόλις 20 έως 25 μέτρων μετά από στροφή του δρόμου. Το αυτοκίνητο βρέθηκε εγκάρσια στο οδόστρωμα, κλείνοντας τον δρόμο στη μοτοσικλέτα της ΔΙΑΣ που πλησίαζε κινούμενη κανονικά στο ρεύμα της. Σφοδρή πρόσκρουση: Λόγω της ελάχιστης απόστασης από τη στροφή, οι αστυνομικοί δεν είχαν περιθώρια να αποφύγουν το όχημα, με αποτέλεσμα τη σφοδρή σύγκρουση.

Μετά το ατύχημα, η Τροχαία τοποθέτησε ειδικό υλικό (ροκανίδια) στο οδόστρωμα για την απορρόφηση των λαδιών που διέρρευσαν.

Αρνητικό το αλκοτέστ – Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης το βίντεο

Ο Γερμανός οδηγός του ενοικιαζόμενου οχήματος υποβλήθηκε αμέσως σε αλκοτέστ, το οποίο ήταν αρνητικό. Οι ακριβείς συνθήκες υπό τις οποίες επιχείρησε τον επικίνδυνο ελιγμό διερευνώνται από τις αρμόδιες Αρχές.

Το περιστατικό έκανε γνωστό και η δημοτική σύμβουλος Σαρωνικού και παρουσιάστρια, Νάταλι Κάκκαβα, δημοσιεύοντας σχετικό βίντεο από το σημείο του ατυχήματος στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.