Πώς έγινε το τροχαίο στη λεωφόρο Σουνίου: Τραυματίες δύο αστυνομικοί μετά από αναστροφή ΙΧ

Δύο αστυνομικοί της ομάδας ΔΙ.ΑΣ. νοσηλεύονται στο 401 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο Αθηνών, έπειτα από σοβαρό τροχαίο που σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου 8 Αυγούστου, στη Λεωφόρο Αθηνών–Σουνίου, στο ύψος της παραλίας Πεύκο στο Λαγονήσι.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η σύγκρουση προήλθε από την αναστροφή που επιχείρησε ο οδηγός ενός ΙΧ αυτοκινήτου, τη στιγμή που περνούσε η υπηρεσιακή μοτοσικλέτα της ομάδας ΔΙ.ΑΣ. Η σφοδρή σύγκρουση είχε ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό των δύο αστυνομικών.

Έρευνα για τα αίτια του ατυχήματος

Η αναστροφή του οδηγού είναι το κυριότερο σενάριο που εξετάζουν οι αρμόδιες αρχές, αν και τα ακριβή αίτια και οι ευθύνες του τροχαίου παραμένουν ασαφή. Η έρευνα της Τροχαίας αναμένεται να ρίξει φως στα γεγονότα.

Σύμφωνα με τις μαρτυρίες, το ΙΧ κινούνταν στη λεωφόρο όταν ο οδηγός του επιχείρησε να αλλάξει κατεύθυνση. Κατά τη διάρκεια του ελιγμού, το αυτοκίνητο βρέθηκε στο δρόμο της υπηρεσιακής μοτοσικλέτας, με αποτέλεσμα οι δύο αστυνομικοί να μην μπορέσουν να αποφύγουν τη σύγκρουση και να πέσουν στο οδόστρωμα.

Αντίκτυποι και κατάσταση των τραυματιών

Στο σημείο επικράτησε αναστάτωση, με διερχόμενους οδηγούς να σταματούν για να βοηθήσουν και να ειδοποιούν τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης. Οι δύο τραυματίες μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρα στο νοσοκομείο, όπου υποβλήθηκαν σε εξετάσεις. Οι πρώτες πληροφορίες ανέφεραν ότι η κατάσταση του ενός από αυτούς προκαλούσε μεγαλύτερη ανησυχία, χωρίς ωστόσο να έχουν δοθεί λεπτομέρειες για τη φύση των τραυμάτων τους.

Το ΙΧ οδηγούσε Γερμανός τουρίστας, ο οποίος είχε επιβιβάσει συνολικά τέσσερα άτομα. Σημειώνεται ότι το αλκοτέστ του οδηγού ήταν αρνητικό.

Κίνδυνοι από αναστροφές σε πολυσύχναστες οδούς

Η Λεωφόρος Αθηνών–Σουνίου είναι ένας από τους κύριους οδικούς άξονες της νοτιοανατολικής Αττικής, με αυξημένη κίνηση τους καλοκαιρινούς μήνες. Οι αναστροφές σε δρόμους με συνεχή κυκλοφορία και πολλές στροφές είναι επικίνδυνες, καθώς τα οχήματα μπορεί να βρεθούν αιφνιδιαστικά μπροστά σε διερχόμενους οδηγούς, αυξάνοντας τον κίνδυνο, ιδιαίτερα για τις μοτοσικλέτες.