Σε βαρύ κλίμα οδύνης βρίσκεται η Πάρος μετά την τραγωδία που σημειώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου (08.08.2026), όταν ένα 4χρονο αγοράκι έχασε τη ζωή του στην πισίνα γνωστού beach bar του νησιού.

Το κατάστημα θα παραμείνει κλειστό μέχρι νεωτέρας ως ένδειξη πένθους. Σε σχετική ανακοίνωση, η διοίκηση της επιχείρησης αναφέρει:

«Το beach bar εκφράζει τα ειλικρινή του συλλυπητήρια στην οικογένεια και στους οικείους του μικρού παιδιού που έφυγε τόσο άδικα. Το κατάστημα θα παραμείνει κλειστό έως νεωτέρας. Ευχαριστούμε θερμά για την κατανόηση.»

Το χρονικό της τραγωδίας

Το περιστατικό συνέβη όταν το παιδί απομακρύνθηκε από τους γονείς του, οι οποίοι βρίσκονταν στον χώρο της επιχείρησης αλλά όχι κοντά στην πισίνα, και κάτω από συνθήκες που διερευνώνται βρέθηκε μέσα στο νερό.

Ο εντοπισμός : Δύο νεαρές γυναίκες αντιλήφθηκαν πρώτες το 4χρονο αγόρι να επιπλέει χωρίς τις αισθήσεις του και σήμαναν αμέσως συναγερμό.

: Δύο νεαρές γυναίκες αντιλήφθηκαν πρώτες το 4χρονο αγόρι να επιπλέει χωρίς τις αισθήσεις του και σήμαναν αμέσως συναγερμό. Η ανάσυρση : Ο μπάρμαν της επιχείρησης βούτηξε στο νερό και ανέσυρε το παιδί.

: Ο μπάρμαν της επιχείρησης βούτηξε στο νερό και ανέσυρε το παιδί. Οι προσπάθειες ανάνηψης: Μαζί με έναν γιατρό που βρισκόταν τυχαία στο σημείο, καθώς και με τους διασώστες του ΕΚΑΒ που έσπευσαν άμεσα, κατέβαλαν υπεράνθρωπες προσπάθειες να επαναφέρουν τον 4χρονο, χωρίς δυστυχώς να τα καταφέρουν.

Δικαστικές εξελίξεις και το ερώτημα για τον ναυαγοσώστη

Για την υπόθεση συνελήφθησαν αρχικά τόσο ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης όσο και οι γονείς του παιδιού, αντιμετωπίζοντας την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από αμέλεια.

Οι γονείς: Αφέθηκαν ελεύθεροι από τις αρχές.

Αφέθηκαν ελεύθεροι από τις αρχές. Ο ιδιοκτήτης: Αναμένεται να απολογηθεί εντός της ημέρας στην Ανακρίτρια Σύρου.

Ένα από τα πλέον κρίσιμα σημεία της έρευνας εστιάζει στο γεγονός ότι ως ναυαγοσώστης της πισίνας εμφανίζεται δηλωμένος ο ίδιος ο ιδιοκτήτης. Οι λιμενικές και αστυνομικές αρχές εξετάζουν αν τηρούνταν τα προβλεπόμενα μέτρα και πρωτόκολλα ασφαλείας, ενώ παράλληλα συγκεντρώνουν καταθέσεις αυτόπτων μαρτύρων και υλικό από κάμερες ασφαλείας για να ανασυνθέσουν λεπτό προς λεπτό τις συνθήκες της τραγωδίας.