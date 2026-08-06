Σήμερα, ο 26χρονος Αφγανός, που κατηγορείται για τη δολοφονία της 38χρονης Βρετανίδας, απολογείται ενώπιον του ανακριτή. Η σορός της γυναίκας είχε βρεθεί σε βαλίτσα σε ένα εγκαταλελειμμένο κτίριο στην οδό Ευελπίδων, στην Κυψέλη.

Ο κατηγορούμενος είχε ζητήσει προθεσμία χθες για να προετοιμαστεί για την απολογία του. Σε βάρος του έχουν απαγγελθεί κατηγορίες για ανθρωποκτονία από πρόθεση, ληστεία και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων.

Κατά την προανακριτική του κατάθεση, ο 26χρονος δήλωσε ότι δεν έχει καμία ευθύνη για τον θάνατο της γυναίκας. Υποστηρίζει ότι τη βρήκε νεκρή στο μπάνιο του διαμερίσματος όπου διέμενε προσωρινά το βράδυ της 15ης Ιουλίου. Όταν προσπάθησε να της μιλήσει, δεν έλαβε καμία απάντηση. Πανικοβλήθηκε και αποφάσισε να μεταφέρει τη σορό μέσα σε βαλίτσα, την οποία εγκατέλειψε στο κτίριο όπου βρέθηκε.

Ο ρόλος του «Νίκου» και οι κατηγορίες

Σημαντικό μέρος της απολογίας του αφορά έναν άγνωστο ηλικιωμένο άνδρα, τον οποίο αναφέρει μόνο ως «Νίκο». Σύμφωνα με τον κατηγορούμενο, τον συνάντησε σε στάση λεωφορείου μετά την αποχώρησή του από το διαμέρισμα. Ο άνδρας φέρεται να του είπε ότι εργάζεται σε δημόσιο νοσοκομείο και τον προέτρεψε να απομακρύνει τη σορό, προειδοποιώντας τον για σοβαρές συνέπειες αν δεν το κάνει. Οι αρχές εξετάζουν αυτή την αναφορά, αλλά δεν έχει επιβεβαιωθεί η ύπαρξη του προσώπου αυτού μέχρι στιγμής.

Ο 26χρονος παραδέχθηκε ότι πήρε το κινητό τηλέφωνο της 38χρονης και έστειλε μηνύματα στους συγγενείς της, προσπαθώντας να δημιουργήσει την εντύπωση ότι ήταν ακόμη ζωντανή. Επίσης, ομολόγησε ότι αφαίρεσε τις τραπεζικές της κάρτες και έκανε αναλήψεις χρημάτων.

Σύμφωνα με τον κατηγορούμενο, την επόμενη ημέρα συνάντησε ξανά τον ηλικιωμένο, ο οποίος του ζήτησε χρήματα για να μεταφέρει τη βαλίτσα με τη σορό και να μην ενημερώσει τις αρχές. Ο 26χρονος ισχυρίζεται ότι χρησιμοποίησε τα χρήματα που απέσπασε μέσω των τραπεζικών καρτών της 38χρονης για να τον πληρώσει. Οι ανακριτικές αρχές συνεχίζουν να αξιολογούν τους ισχυρισμούς του, εξετάζοντας ταυτόχρονα όλα τα αποδεικτικά στοιχεία της υπόθεσης.