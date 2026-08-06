Μια οικογένεια από τη Βρετανία βίωσε μια ανείπωτη τραγωδία, καθώς οι κόποι χρόνων τους καταστράφηκαν από τις φονικές πυρκαγιές στην Πελοπόννησο. Ο Ρόρι Κλίφορντ και η σύντροφός του Στέφανι Χάρπερ προετοιμάζονταν να μετακομίσουν μόνιμα στην Ελλάδα στις 10 Αυγούστου, μαζί με τα τρία τους παιδιά. Ωστόσο, αντ' αυτού, βρίσκονται εγκλωβισμένοι σε ένα μικρό διαμέρισμα ενός δωματίου στο Χέιστινγκς του Ανατολικού Σάσσεξ, προσπαθώντας να διαχειριστούν το σοκ της καταστροφής.

Ο Ρόρι, 36 ετών, και η Στέφανι, 35 ετών, είχαν αποκτήσει το ακίνητο το 2023 στην ορεινή Πελοπόννησο. Είχαν ήδη στείλει τα προσωπικά τους αντικείμενα και είχαν εγγράψει τις οκτάχρονες δίδυμες κόρες τους σε τοπικό σχολείο για τον Σεπτέμβριο. Επιπλέον, η Στέφανι είναι έγκυος σε δίδυμα και έχουν ήδη ένα κοριτσάκι 19 μηνών.

Ολική καταστροφή

Η πυρκαγιά εξαπλώθηκε ταχύτατα και κατέστρεψε ολοσχερώς το σπίτι και όλα τους τα υπάρχοντα. Σε μια συγκινητική συνέντευξη στο Mirror, η Στέφανι δήλωσε: «Είμαστε μια πολύ ανθεκτική οικογένεια αλλά αυτό μας διέλυσε εντελώς. Το κενό και η θλίψη είναι αβάσταχτα. Ένα όνειρο και η σκληρή δουλειά όχι μόνο η δική μας, αλλά και της ελληνικής κοινότητας που μας βοήθησε να φτιάξουμε το σπίτι μας, εκλάπησαν μέσα σε δευτερόλεπτα. Δεν μπορώ να περιγράψω το πένθος, καθώς δεν είναι μόνο το σπίτι που χτίσαμε, είναι όλες οι πολυπόθητες αναμνήσεις και το σπιτικό που δημιουργήσαμε μέσα σε αυτό».

Η Στέφανι πρόσθεσε: «Βάλαμε τις οικονομίες μιας ζωής στο σπίτι των ονείρων μας στην Ελλάδα και καταστράφηκε μόλις λίγες ημέρες πριν μετακομίσουμε». Για την κατασκευή του σπιτιού τους, είχαν επενδύσει πάνω από 300.000 ευρώ, χρήματα που προήλθαν από σκληρή εργασία στη δική τους επιχείρηση σχεδιασμού επώνυμων επίπλων, αποταμιεύσεις και δάνεια. Πούλησαν ό,τι είχαν για να χρηματοδοτήσουν τη μετακόμιση, την οποία σχεδίαζαν για πάνω από μία δεκαετία, ξοδεύοντας μάλιστα 10.000 λίρες μόνο για την αντικατάσταση αλυσίδας αγωγών νερού μήκους 2 χιλιομέτρων στο βουνό.

Ο αγώνας για στήριξη

Η αδελφή της Στέφανι δημιούργησε μια σελίδα GoFundMe για να υποστηρίξει την οικογένεια. Η Στέφανι εξέφρασε την ευγνωμοσύνη της, αναφέροντας πως χρειάζονται περίπου 100.000 ευρώ για να μπορέσουν να σταθούν ξανά στα πόδια τους. «Ακόμα και το να το λέμε αυτό μας κάνει να νιώθουμε λίγο άβολα. Δεν είμαστε υλιστές άνθρωποι και δεν θέλουμε ο κόσμος να διαβάζει για μια πισίνα και να πιστεύει ότι πρόκειται για προβλήματα του πρώτου κόσμου», τόνισε.

Η Στέφανι συνέχισε: «Ζούμε μια πολύ λιτή ζωή, μέναμε σε ένα διαμέρισμα ενός δωματίου για 12 χρόνια, κοιμόμασταν σε καναπέ-κρεβάτι για οκτώ από αυτά, ενώ τα παιδιά είχαν το υπνοδωμάτιο. Αυτό το σπίτι στην Ελλάδα ήταν τα πάντα για εμάς. Ήταν ο τρόπος μας να προσφέρουμε στα παιδιά μας τη ζωή που αξίζουν. Θα το ξαναχτίσουμε και δεν μπορούμε να τα παρατήσουμε».

Η ελπίδα για το μέλλον

Η αγάπη τους για την Ελλάδα ξεκίνησε το 2011, όταν επισκέφθηκαν τη χώρα με τροχόσπιτο. Παρά την καταστροφή που υπέστησαν, η οικογένεια παραμένει ενωμένη. Όπως καταλήγει η Στέφανι: «Θα κάνουμε τα πάντα για την ευτυχία και το μέλλον των παιδιών μας, γι’ αυτό και δεν μπορούμε να εγκαταλείψουμε το Σπίτι στο Βουνό».