Η έρευνα της ΕΛ.ΑΣ. για το δυστύχημα στην Ψάθα, όπου δύο πυροσβεστικά ελικόπτερα συγκρούστηκαν στον αέρα κατά τη διάρκεια επιχείρησης κατάσβεσης, έχει μπει σε πλήρη εξέλιξη. Οι καταθέσεις έχουν ήδη ξεκινήσει, με τον χειριστή και τον σύνδεσμο του ενός ελικοπτέρου να είναι οι πρώτοι που κατέθεσαν.

Σύμφωνα με πληροφορίες από αστυνομικές πηγές, οι αξιωματικοί εστιάζουν κυρίως στον επιχειρησιακό συντονισμό. Οι ερωτήσεις αφορούν τις εντολές που δόθηκαν, τη χρονική αλληλουχία των γεγονότων και ποιος έδωσε τις οδηγίες. Ειδικότερα, αναζητούνται λεπτομέρειες όπως το τι ζητήθηκε, πότε μεταδόθηκαν οι εντολές και σε ποια πληρώματα απευθύνονταν.

Σημαντικές επικοινωνίες στο επίκεντρο

Η έρευνα εστιάζει επίσης στις επικοινωνίες των πληρωμάτων με τον εναέριο συντονιστή και εξετάζεται το ενδεχόμενο τα δύο ελικόπτερα να μην επιχειρούσαν ως μέρος του ίδιου σχηματισμού τη στιγμή της σύγκρουσης.

Αναφορικά με τα στοιχεία που έχουν συλλεγεί, το ένα ελικόπτερο απογειώθηκε από το αεροδρόμιο της Ελευσίνας και έφτασε στην Ψάθα περίπου 20 λεπτά αργότερα, με τη σύγκρουση να εκτιμάται ότι συνέβη σχεδόν αμέσως μετά την άφιξή του. Αντίθετα, το δεύτερο ελικόπτερο φαίνεται να είχε ήδη ξεκινήσει επιχειρήσεις στο πύρινο μέτωπο για τουλάχιστον 20 λεπτά, πραγματοποιώντας ρίψεις νερού.

Αυτό το στοιχείο είναι κρίσιμο, καθώς αν επιβεβαιωθεί, μπορεί να υποδηλώνει ότι τα δύο εναέρια μέσα δεν είχαν απογειωθεί ταυτόχρονα και δεν λειτουργούσαν ως κοινός σχηματισμός.

Εξετάζεται ο ρόλος του εναέριου συντονιστή

Οι ερευνητές θα προσπαθήσουν να διαπιστώσουν εάν τα πληρώματα είχαν ενημερωθεί για την παρουσία του άλλου ελικοπτέρου και αν είχαν λάβει σαφείς οδηγίες σχετικά με το ύψος, την πορεία και τον τρόπο προσέγγισης στην περιοχή της επιχείρησης. Ιδιαίτερη προσοχή θα δοθεί στις επικοινωνίες μέσω ασυρμάτου, καθώς οι συνομιλίες καταγράφονται και το υλικό αυτό θα παραδοθεί στους ερευνητές για λεπτομερή εξέταση.

Μέσω των καταγραφών, θα διερευνηθεί αν οι πληροφορίες που μεταδόθηκαν ήταν πλήρεις και έγκαιρες, αν υπήρξε σαφής συντονισμός και αν τα πληρώματα είχαν κοινή εικόνα για τις θέσεις των εναέριων μέσων που επιχειρούσαν στην περιοχή.

Επιπλέον, οι Αρχές θα εξετάσουν το ρόλο του εναέριου συντονιστή και αν υπήρξαν οδηγίες προς τους κυβερνήτες σχετικά με την παρουσία άλλων ελικοπτέρων ή αεροσκαφών. Θα διερευνηθεί επίσης αν τα πληρώματα είχαν οπτική επαφή και αν αντιλήφθηκαν εγκαίρως την παρουσία του άλλου ελικοπτέρου, προκειμένου να διαπιστωθεί αν υπήρχε χρόνος για ελιγμό αποφυγής.