Ένας 55χρονος από τον Μυστρά είχε μετατρέψει το ξενοδοχείο του σε φρούριο, κρύβοντας μέσα σε καταψύκτη τη σορό του πατέρα του για περισσότερα από 2,5 χρόνια. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν γίνει γνωστές, ο γιος έκρυβε τη σορό για να συνεχίζει να εισπράττει τη σύνταξη της μητέρας του, την οποία λάμβανε ο πατέρας του ως δικαιούχος, καθώς και τη σύνταξη του 90χρονου.

Οι κάτοικοι του Μυστρά ανέφεραν ότι είχαν να δουν τον 90χρονο εδώ και πέντε χρόνια, ωστόσο η κατάσταση του, λόγω άνοιας, δικαιολογούσε την απουσία του. Ο 55χρονος γιος, που ζούσε απομονωμένος, είχε υιοθετήσει αυστηρά μέτρα ασφαλείας γύρω από το ξενοδοχείο του, το οποίο παρέμενε κλειστό και περιφραγμένο με πινακίδες «απαγορεύεται», αλυσίδες και κώνους.

Η αποκάλυψη της υπόθεσης

Η Αστυνομία, μέσω του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Σπάρτης, άρχισε να ερευνά την υπόθεση, αναζητώντας τον 90χρονο. Ο γιος δήλωσε ότι βρίσκεται στην Αθήνα, αλλά η κόρη του 90χρονου, που διαμένει επίσης στην Αθήνα, διέψευσε την πληροφορία, αποκαλύπτοντας ότι έχει να δει τον πατέρα της για χρόνια.

Έτσι, οι Αρχές κάλεσαν τον 55χρονο στο Τμήμα και, συνοδευόμενοι από Δικαστικό Έρευνα και ιατροδικαστή, πήγαν στο ξενοδοχείο του. Εκεί, στο υπόγειο, εντόπισαν έναν επαγγελματικό καταψύκτη, όπου βρήκαν τη σορό του 90χρονου. Ο γιος παραδέχθηκε ότι είχε κρύψει τον πατέρα του για 2,5 χρόνια προκειμένου να συνεχίζει να εισπράττει τη σύνταξή του.

Κατηγορίες και νομικές διαδικασίες

Ο 55χρονος συνελήφθη και κατηγορήθηκε για ψευδή κατάθεση, απάτη κατά του Δημοσίου και παραβάσεις του Νόμου περί όπλων, καθώς βρέθηκε στην κατοχή του ένα αεροβόλο πιστόλι. Ο ιατροδικαστής έχει παραγγείλει νεκροψία-νεκροτομή για να διερευνηθούν τα αίτια και ο χρόνος θανάτου του 90χρονου.

Η απολογία του 55χρονου είναι προγραμματισμένη για την Παρασκευή. Μεσημβρινές πληροφορίες αναφέρουν ότι μεταφέρθηκε στο Δικαστικό Μέγαρο Σπάρτης, όπου παρέμεινε για περίπου μία ώρα και ζήτησε προθεσμία για να απολογηθεί.

Υποστήριξη από τον δικηγόρο του

Ο δικηγόρος του 55χρονου, Άγις Κοκκορός, δήλωσε σε συνέντευξή του στο Mega ότι ο πελάτης του είχε μια έντονη συναισθηματική εξάρτηση από τους γονείς του. Υποστήριξε ότι η συμπεριφορά του σχετίζεται με ψυχολογικούς λόγους και ότι ο 55χρονος αρχίζει να συνειδητοποιεί τη σοβαρότητα των πράξεών του. Ο κ. Κοκκορός τόνισε ότι δεν έχει λάβει αντίγραφο της δικογραφίας, γεγονός που περιορίζει την ικανότητά του να τοποθετηθεί συνολικά επί της υπόθεσης.