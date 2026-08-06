Έρχεται στην Ελλάδα η 46χρονη που συνελήφθη στο Λονδίνο για την υπόθεση της Marfin

Σήμερα, Πέμπτη 6 Αυγούστου, κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος αναχωρεί για τη Μεγάλη Βρετανία, προκειμένου να ολοκληρώσει τη διαδικασία παραλαβής και μεταφοράς της 46χρονης γυναίκας, η οποία κατηγορείται για τη συμμετοχή της στον εμπρησμό της τράπεζας Marfin τον Μάιο του 2010.

Η συγκεκριμένη επίθεση είχε ως τραγικό αποτέλεσμα τον θάνατο τριών εργαζομένων της τράπεζας, καθώς και ενός αγέννητου παιδιού.

Η κατηγορούμενη, που διαμένει μόνιμα στην περιοχή του Μπράιτον τα τελευταία έξι με επτά χρόνια, συνελήφθη στον χώρο εργασίας της, σε αεροδρόμιο του Ηνωμένου Βασιλείου.

Αυτοβούλως επιστροφή και σύλληψη

Σύμφωνα με πληροφορίες, η 46χρονη είχε ενημερώσει μέσω της συνηγόρου της τις ελληνικές αρχές για την πρόθεσή της να επιστρέψει αυτοβούλως στην Ελλάδα προκειμένου να υπερασπιστεί τον εαυτό της. Ωστόσο, το διεθνές ένταλμα είχε ήδη ενεργοποιηθεί, με αποτέλεσμα οι βρετανικές αρχές να προχωρήσουν στη σύλληψή της.

Κράτηση και δικαστικές διαδικασίες

Η μεταφορά της στην Αθήνα αναμένεται να ολοκληρωθεί το βράδυ της Πέμπτης με επιβατική πτήση. Με την άφιξή της, θα κρατηθεί στα κρατητήρια της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής, έως το πρωί της Παρασκευής, όταν θα οδηγηθεί στην αρμόδια Εισαγγελία για την εκτέλεση του διεθνούς εντάλματος σύλληψης.

Ακολούθως, η κατηγορούμενη θα παραπεμφθεί στην ανακρίτρια που χειρίζεται την υπόθεση, προκειμένου να ακολουθηθεί η προβλεπόμενη δικαστική διαδικασία.

Επιπλέον, οι άλλοι δύο βασικοί κατηγορούμενοι για την υπόθεση του εμπρησμού βρίσκονται ήδη προσωρινά κρατούμενοι στις φυλακές Μαλανδρίνου και Ναυπλίου.