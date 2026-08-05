Τραγωδία στα Μάλια: 'Επεσε από βάρκα και πνίγηκε μπροστά στα ανήλικα παιδιά της

Σήμερα, Τετάρτη (5/8), σημειώθηκε μια τραγική περιστατικό στη θαλάσσια περιοχή των Μαλιών στην Κρήτη, όπου μία μητέρα έχασε τη ζωή της στη θάλασσα, ενώ προσπαθούσε να βοηθήσει τη φίλη της που είχε βρεθεί σε κίνδυνο.

Δύο μητέρες από την Ολλανδία είχαν ναυλώσει ένα σκάφος 30 ίππων και, μαζί με τα ανήλικα παιδιά τους, ξεκίνησαν μια θαλάσσια βόλτα.

Υπό συνθήκες που διερευνώνται, η μία από τις δύο μητέρες βρέθηκε στη θάλασσα, χωρίς να έχει διευκρινιστεί αν βούτηξε για κολύμπι ή αν έπεσε. Όταν η άλλη γυναίκα αντιλήφθηκε την κατάσταση, βούτηξε στο νερό για να την βοηθήσει. Οι πρώτες μαρτυρίες αναφέρουν ότι τα τρία παιδιά, ηλικίας από 4 έως 15 ετών, άρχισαν να καλούν σε βοήθεια, κουνώντας τα χέρια τους στους επιβάτες παραπλέοντων σκαφών.

Σύμφωνα με πληροφορίες από το Cretalive.gr, οι πρώτοι διασώστες που έφτασαν στο σημείο βρήκαν την 42χρονη χωρίς τις αισθήσεις της, ενώ την κρατούσε αγκαλιά η φίλη της. Δυστυχώς, η άτυχη μητέρα δεν μπόρεσε να σωθεί. Η νεκροψία θα δείξει αν ο θάνατός της οφείλεται σε πνιγμό ή σε κάποιο παθολογικό πρόβλημα.

Οι λιμενικές αρχές αναφέρουν ότι η μίσθωση σκαφών μέχρι 30 ίππους δεν απαιτεί δίπλωμα, γεγονός που οδηγεί πολλούς τουρίστες να νοικιάζουν τέτοιου είδους σκάφη για τις διακοπές τους.

Οι σκηνές που εκτυλίχθηκαν στη θάλασσα, αλλά και αργότερα στην ακτή, ήταν συγκλονιστικές, με τα τρία ανήλικα παιδιά να είναι συντετριμμένα. Από τη μια στιγμή απολάμβαναν τις διακοπές τους και από την άλλη βυθίστηκαν στο πένθος.

Η προανάκριση για τις συνθήκες της τραγωδίας είναι σε εξέλιξη.

Η ανακοίνωση του Λιμενικού

«Τις μεσημβρινές ώρες σήμερα, ενημερώθηκε η Λιμενική Αρχή της Χερσονήσου για την παροχή συνδρομής σε γυναίκα, η οποία βρισκόταν στη θάλασσα μετά από πτώση της από σκάφος στο οποίο επέβαινε, στη θαλάσσια περιοχή παραλίας «ΚΛΩΤΖΑΝΗ» Μαλίων Χερσονήσου. Αμέσως, στην περιοχή μετέβη Περιπολικό σκάφος Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και στελέχη Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. από ξηράς, όπου κατά την άφιξή τους διαπίστωσαν ότι η γυναίκα είχε ήδη ανασυρθεί, χωρίς τις αισθήσεις της.

Η ανωτέρω ήταν μία εκ των πέντε αλλοδαπών επιβαινόντων (2 ενήλικες και 3 ανήλικοι) σε εκμισθούμενο σύμφωνα με τις διατάξεις του Γ.Κ.Λ. 38 σκάφος. Στη 42χρονη αλλοδαπή (υπήκοος Ολλανδίας) αρχικά παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες από πλήρωμα του ΕΚΑΒ που κλήθηκε στο σημείο, ενώ στη συνέχεια διακομίστηκε στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της.

Από το Β’ Λιμενικό Τμήμα Χερσονήσου του Κεντρικού Λιμεναρχείου Ηρακλείου που διενεργεί την προανάκριση παραγγέλθηκε η διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής».