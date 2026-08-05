Στο Πόρτο Γερμενό, όπου η μεγάλη φωτιά έχει προκαλέσει σοβαρές καταστροφές, διεξάγονται αυτοψίες και καταγραφή ζημιών για την αποζημίωση των πυρόπληκτων. Οι κάτοικοι παρακολουθούν με αγωνία τις διαδικασίες, καθώς η τύχη των σπιτιών τους εξαρτάται από τα αποτελέσματα των αυτοψιών.

Μέχρι στιγμής, έχουν πραγματοποιηθεί 82 αυτοψίες, με 40 κατοικίες να κρίνονται κατεδαφιστέες, ενώ τα περισσότερα από τα υπόλοιπα 42 κτίρια έχουν χαρακτηριστεί μη κατοικήσιμα. Η διαδικασία θα συνεχιστεί και τις επόμενες ημέρες, με στόχο να ολοκληρωθεί ο έλεγχος σε όλες τις πληγείσες περιοχές.

Δηλώσεις του υπουργού Κλιματικής Κρίσης

Ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελος Τουρνάς, επισκέφθηκε τις πληγείσες περιοχές και δήλωσε: «Συνεχίζουμε με τον δήμαρχο την προσπάθεια, όπως όλες τις μέρες και τις νύχτες που προηγήθηκαν, να σώσουμε τον κόσμο και να σώσουμε ό, τι μπορούμε ότι σώζεται και συνεχίζουμε και σήμερα την προσπάθεια».

Ο υπουργός πρόσθεσε ότι «έχουν έρθει εδώ επτά συνεργεία για να μετρήσουν τις ζημιές, για να προχωρήσουμε το ταχύτερο δυνατόν στην αποκατάσταση των ζημιών και για τα σπίτια και για το περιβάλλον. Έχουμε μεγάλη πολύ προσπάθεια, μεγάλη δουλειά μπροστά μας».