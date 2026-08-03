Στην τέταρτη ημέρα της, η μάχη των πυροσβεστικών δυνάμεων συνεχίζεται με σφοδρότητα, καθώς οι φωτιές στα πύρινα μέτωπα της Βοιωτίας και της Αττικής παραμένουν σε πλήρη εξέλιξη. Οι αναζωπυρώσεις έχουν προκαλέσει διαρκή συναγερμό τόσο στις αρχές όσο και στους κατοίκους.

Αυτή τη στιγμή, οι δυνάμεις, μαζί με εναέρια μέσα, προσπαθούν να ελέγξουν τις εστίες φωτιάς στον Άγιο Νεκτάριο στα Βίλια και στο Κανδήλι στα Μέγαρα. Ιδιαίτερα ανησυχητική είναι η κατάσταση στις περιοχές του Κιθαιρώνα και του Πόρτο Γερμενού, όπου οι αναζωπυρώσεις είναι συνεχείς.

Τραγικό συμβάν στην Ψάθα

Η χώρα παραμένει σοκαρισμένη από την τραγωδία που εκτυλίχθηκε την Κυριακή στην Ψάθα, όπου δύο πυροσβεστικά ελικόπτερα συγκρούστηκαν κατά τη διάρκεια επιχείρησης κατάσβεσης. Δυστυχώς, από τη σύγκρουση έχασαν τη ζωή τους ένας Έλληνας και ένας Δανός χειριστής.

Εξελίξεις στην πυρκαγιά στα Μέγαρα

15:24: Η αγωνία για την τύχη ενός αγνοούμενου κτηνοτρόφου στα Μέγαρα είναι έντονη, καθώς δεν έχει εντοπιστεί ακόμη. Η περιοχή της Βένιζας υποφέρει από σοβαρές καταστροφές λόγω της μεγάλης πυρκαγιάς.

14:52:Για αύριο Τρίτη, ανακοινώθηκε πολύ υψηλός κίνδυνος φωτιάς σε Αττική, Χίο και Εύβοια.

14:35:Η κατάσταση στο Πόρτο Γερμενό είναι δραματική, με καμένα σπίτια και εκτεταμένες καταστροφές.

Ανάλυση της σύγκρουσης ελικοπτέρων

Στην εκπομπή «Ναι, μεν Αλλά» με την Ευαγγελία Μπαλτατζή, ο αντιπτέραρχος εν αποστρατεία Ιωάννης Αναστασάκης αναφέρθηκε στα πιθανά αίτια της σύγκρουσης των ελικοπτέρων στην Ψάθα. Ο κ. Αναστασάκης εξέφρασε τα συλλυπητήριά του στις οικογένειες των θυμάτων και τόνισε τις απαιτητικές συνθήκες υπό τις οποίες επιχειρούν τα ελικόπτερα πυρόσβεσης.

Αναφερόμενος στο βίντεο της σύγκρουσης, σημείωσε ότι, παρά την καθαρή ορατότητα, οι χειριστές των ελικοπτέρων δεν είχαν πλήρη εικόνα λόγω του λεγόμενου «νεκρού τομέα», όπου η ορατότητα περιορίζεται.

Ο ρόλος των Erickson και οι αντιπυρικές παρεμβάσεις

Με τα πυροσβεστικά αεροσκάφη να μην μπορούν να επιχειρήσουν λόγω των ισχυρών ανέμων, η μάχη με τις φλόγες δόθηκε κυρίως με ελικόπτερα και τις μονάδες Δασοκομάντων. Οι αντιπυρικές παρεμβάσεις που είχαν υλοποιηθεί γύρω από το Πόρτο Γερμενό τα προηγούμενα χρόνια μέσω του προγράμματος Antinero, αποδείχθηκαν κρίσιμες.

Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, οι φλόγες κατάφεραν να ξεπεράσουν ένα εκτενές πλέγμα αντιπυρικών, παρά τις προληπτικές ενέργειες που είχαν γίνει. Από το 2023 έως το 2025, πραγματοποιήθηκαν καθαρισμοί δασών και άλλες παρεμβάσεις, με συνολικό κόστος που υπερέβη τα 19,1 εκατομμύρια ευρώ.ς.