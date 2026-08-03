Δραματικές είναι οι εξελίξεις στη Δυτική Αττική, καθώς η πυρκαγιά συνεχίζει να μαίνεται ανεξέλεγκτη, προκαλώντας αλλεπάλληλες εκκενώσεις οικισμών. Στο Κανδήλι, συγκλονιστικές εικόνες αποτυπώνουν άλογα να τρέχουν πανικόβλητα, προσπαθώντας να γλιτώσουν από τη φλόγα.

Επιχειρήσεις κατάσβεσης και εκκενώσεις

Καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας, οι επίγειες δυνάμεις παρέμειναν σε πλήρη επιφυλακή. Με τη βοήθεια βαρέων χωματουργικών μηχανημάτων, εργάζονταν αδιάκοπα για τη διάνοιξη αντιπυρικών ζωνών, προσπαθώντας να ανακόψουν την πορεία της φωτιάς και να αποτρέψουν την επέκτασή της προς κατοικημένες περιοχές.

Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση από την Πυροσβεστική, οι προσπάθειες κατάσβεσης επικεντρώνονται σε δύο κύρια σημεία: στον Άγιο Νεκτάριο και το Κανδήλι Μεγάρων. Η σοβαρότητα της κατάστασης οδήγησε στην αποστολή επείγοντος μηνύματος μέσω του 112 στις 03:24 τα ξημερώματα, καλώντας σε άμεση απομάκρυνση όσους βρίσκονταν σε Σκέπη, Κανδήλι και Μπότσικα, με προορισμό τη Νέα Πέραμο.

Σκηνές που κόβουν την ανάσα

Μέσα σε αυτή την πύρινη κόλαση, ένα συγκλονιστικό βίντεο από κάμερα του ΣΚΑΪ καταγράφει τη δραματική στιγμή στο Κανδήλι, όπου τρία άλογα τρέχουν πανικόβλητα, προσπαθώντας να γλιτώσουν από τη μανία της φωτιάς.