Φριχτό εργατικό ατύχημα: Ακρωτηριάστηκε 25χρονη στο δεξί χέρι

Ένα σοβαρό εργατικό ατύχημα συνέβη το μεσημέρι της Κυριακής σε χωριό του δήμου Κιλελέρ στη Θεσσαλία, με θύμα μια 25χρονη γυναίκα. Η νεαρή, κατά τη διάρκεια της εργασίας της, ακρωτηριάστηκε σε δύο δάχτυλα του δεξιού της χεριού.

Σύμφωνα με πληροφορίες από το onlarissa.gr, το ατύχημα συνέβη το πρωί της Κυριακής, όταν η 25χρονη χρησιμοποιούσε μηχάνημα για την επεξεργασία αγροτικών προϊόντων στην οικογενειακή της επιχείρηση. Υπό συνθήκες που διερευνώνται, το χέρι της εγκλωβίστηκε στο μηχάνημα, προκαλώντας τον ακρωτηριασμό του δείκτη και του αντίχειρα.

Ταχεία διακομιδή στο νοσοκομείο

Αμέσως μετά τον τραυματισμό της, η νεαρή γυναίκα μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας με ιδιωτικό όχημα. Στη διακομιδή της συμμετείχαν περιπολικά και δικυκλιστές της ομάδας ΔΙΑΣ, προκειμένου να διασφαλιστεί η γρήγορη μεταφορά της.

Λόγω της σοβαρότητας του τραυματισμού, οι γιατροί αποφάσισαν να την διακομίσουν στο νοσοκομείο ΚΑΤ της Αθήνας, όπου εξειδικευμένο ιατρικό προσωπικό θα προσπαθήσει να συγκολλήσει τα δύο δάχτυλα.