Μια τραγική εξέλιξη σημειώθηκε κατά τη διάρκεια εκδρομής τριών φίλων στον Όλυμπο, όταν ένας 32χρονος άνδρας βρέθηκε χωρίς τις αισθήσεις του σε φαράγγι, συγκεκριμένα στη θέση Κόκκινος Βράχος, στο ρέμα Ορλιά. Η ακριβής αιτία του θανάτου του θα αποσαφηνιστεί μέσω της νεκροψίας-νεκροτομής.

Ο 32χρονος, που καταγόταν από την Αμαλιάδα, είχε συναντηθεί με δύο φίλους του από τη Θεσσαλονίκη στην Πιερία, και οι τρεις τους πραγματοποίησαν πεζοπορία μέχρι τον Κόκκινο Βράχο, σε υψόμετρο περίπου 650 μέτρων. Στο σημείο αυτό βρίσκεται ένας από τους πιο γνωστούς φυσικούς καταρράκτες του Ολύμπου, όπου τα νερά καταλήγουν σε φυσική βάθρα.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο 32χρονος βούτηξε στη βάθρα, αλλά υπέστη ανακοπή αμέσως μετά την είσοδό του στα ψυχρά νερά, με αποτέλεσμα να χάσει τις αισθήσεις του και να πνιγεί. Οι συνθήκες υπό τις οποίες συνέβη το περιστατικό θα διερευνηθούν από την ιατροδικαστική εξέταση.

Το περιστατικό συνέβη στις 2 το μεσημέρι της Κυριακής (2/8). Οι φίλοι του ειδοποίησαν το 112, με την Πυροσβεστική να ενημερώνεται άμεσα. Δεκατέσσερις πυροσβέστες, μετά από περίπου δύο ώρες πεζοπορίας, έφτασαν στο δύσβατο σημείο, εντόπισαν τον 32χρονο, τον ανέσυραν από τη βάθρα και τον παρέδωσαν στους διασώστες του ΕΚΑΒ στις 7 το απόγευμα.

Ο 32χρονος μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Κατερίνης, όπου θα πραγματοποιηθεί η ιατροδικαστική εξέταση για να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια του θανάτου του.