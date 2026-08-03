Σημαντικές εξελίξεις καταγράφονται στην υπόθεση του 59χρονου ψυχολόγου από το Ναύπλιο, ο οποίος είχε δηλωθεί ως αγνοούμενος και εντοπίστηκε νεκρός σε αγροτική περιοχή στην Αργολίδα. Η Ελληνική Αστυνομία (ΕΛ.ΑΣ.) επιβεβαίωσε ότι πρόκειται για ανθρωποκτονία.

Δύο αλλοδαποί, ηλικίας 20 και 24 ετών, συνελήφθησαν και κατηγορούνται για ανθρωποκτονία, ληστεία και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων.

Η εξαφάνιση του 59χρονου αναφέρθηκε το βράδυ της 25ης Ιουλίου από συγγενικό του πρόσωπο στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ναυπλίου. Μέσω μιας εκτενούς και συνδυαστικής έρευνας, οι αστυνομικοί διαπίστωσαν ότι οι δύο κατηγορούμενοι επιβιβάστηκαν το βράδυ της 24ης Ιουλίου στο όχημα του θύματος και μετέβησαν μαζί του σε τοπική κοινότητα του δήμου Ναυπλιέων.

Οι λεπτομέρειες της ανθρωποκτονίας

Σύμφωνα με τα στοιχεία της προανάκρισης, οι συλληφθέντες φέρονται να ακινητοποίησαν τον 59χρονο και να του προκάλεσαν θανατηφόρα τραύματα με αιχμηρό αντικείμενο. Μετά τη δολοφονία, αφαίρεσαν χρηματικό ποσό, το κινητό του τηλέφωνο και το αυτοκίνητό του, το οποίο εγκατέλειψαν σε λόφο κοντά στην περιοχή όπου διέμεναν, όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Η σορός του ψυχολόγου εντοπίστηκε στις 2 Αυγούστου σε αγροτική τοποθεσία του δήμου Ναυπλιέων. Στο σημείο μετέβη ιατροδικαστής και κλιμάκιο του Γραφείου Εγκληματολογικών Ερευνών για να διεξάγουν αυτοψία και να συλλέξουν στοιχεία.

Οι δύο συλληφθέντες έχουν ομολογήσει την πράξη τους και αναμένεται να οδηγηθούν ενώπιον της αρμόδιας εισαγγελικής Αρχής, ενώ η προανάκριση συνεχίζεται από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ναυπλίου.

Ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ.

«Εξιχνιάστηκε, μετά από συντονισμένες ενέργειες αστυνομικών του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ναυπλίου, σε συνεργασία με αστυνομικούς της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος και της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών, υπόθεση ανθρωποκτονίας 59χρονου ημεδαπού, για τον οποίο είχε αρχικά δηλωθεί εξαφάνιση και στη συνέχεια εντοπίσθηκε νεκρός σε αγροτική τοποθεσία, σε τοπική κοινότητα του δήμου Ναυπλιέων.

Για την υπόθεση, συνελήφθησαν χθες (2.8.2026), σε περιοχές της Αττικής, μετά από οργανωμένη αστυνομική επιχείρηση, δύο αλλοδαποί, ηλικίας 20 και 24 ετών, αντίστοιχα, σε βάρος των οποίων σχηματίσθηκε δικογραφία για ανθρωποκτονία, ληστεία και παράβαση της νομοθεσίας για τα όπλα.

Ειδικότερα, ως προς το ιστορικό της υπόθεσης, βραδινές ώρες της 25.7.2026 δηλώθηκε στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ναυπλίου η εξαφάνιση 59χρονου ημεδαπού από συγγενικό του πρόσωπο.

Στο πλαίσιο ενδελεχούς αστυνομικής έρευνας, έπειτα από επισταμένη και συνδυαστική μελέτη δεδομένων και ευρημάτων, προέκυψε ότι οι ανωτέρω συλληφθέντες βραδινές ώρες της 24.7.2026, αφού επιβιβάσθηκαν στο όχημα του 59χρονου, μετέβησαν σε τοπική κοινότητα του δήμου Ναυπλιέων, όπου τον ακινητοποίησαν και του κατάφεραν χτυπήματα με αιχμηρό αντικείμενο, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του. Στη συνέχεια αφαίρεσαν από το θύμα χρηματικό ποσό, κινητό τηλέφωνο καθώς και το όχημά του, το οποίο εγκατέλειψαν σε λόφο στην περιοχή διαμονής τους.

Από την επακόλουθη έρευνα των αστυνομικών, εντοπίστηκε χθες (2.8.2026) η σορός του 59χρονου σε αγροτική τοποθεσία, σε τοπική κοινότητα του δήμου Ναυπλιέων, ενώ στο σημείο μετέβη Ιατροδικαστής, καθώς και συνεργείο του Γραφείου Εγκληματολογικών Ερευνών.

Οι συλληφθέντες, οι οποίοι ομολόγησαν την πράξη τους, θα οδηγηθούν αρμοδίως ενώ το προανακριτικό έργο διενεργείται από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ναυπλίου».