Η πυρκαγιά που πλήττει τη Δυτική Αττική συνεχίζει να είναι σε πλήρη εξέλιξη, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να καταβάλλουν συνεχείς προσπάθειες για τον περιορισμό των ενεργών μετώπων και την αποτροπή νέων αναζωπυρώσεων. Οι επιχειρήσεις συνεχίζονται με αμείωτη ένταση, μόλις μία ημέρα μετά το τραγικό δυστύχημα που προήλθε από τη σύγκρουση δύο πυροσβεστικών ελικοπτέρων στην περιοχή της Ψάθας, το οποίο είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο δύο μελών του πληρώματος.

Το δυστύχημα συνέβη την Κυριακή 2 Αυγούστου 2026, όταν δύο μισθωμένα ελικόπτερα τύπου Bell συγκρούστηκαν κατά τη διάρκεια επιχείρησης αεροπυρόσβεσης. Από τη σύγκρουση, ένας Δανός και ένας Έλληνας, μέλη του πληρώματος του ενός ελικοπτέρου, έχασαν τη ζωή τους, ενώ οι δύο επιβαίνοντες στο δεύτερο ελικόπτερο, ένας Βρετανός και ένας Έλληνας, τραυματίστηκαν ελαφρά και διασώθηκαν. Η ΕΛ.ΑΣ. έχει αναλάβει την έρευνα για το περιστατικό, με τη συμμετοχή του ελληνικού FBI.

Επικέντρωση σε δύο κύρια μέτωπα

Καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας, οι επίγειες δυνάμεις παρέμειναν στα μέτωπα της πυρκαγιάς, επιχειρώντας αδιάκοπα με τη βοήθεια χωματουργικών μηχανημάτων για τη δημιουργία αντιπυρικών ζωνών και την αναχαίτιση της εξάπλωσης των φλογών. Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, οι επιχειρήσεις έχουν εστιάσει σε δύο περιοχές: τον Άγιο Νεκτάριο και το Κανδήλι Μεγάρων.

Δυνάμεις και μέσα στην επιχείρηση

Στην τρέχουσα επιχείρηση συμμετέχουν συνολικά 450 πυροσβέστες, 126 οχήματα και 22 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων, με σημαντική συμβολή και από εθελοντές, καθώς και από υδροφόρα οχήματα που έχουν διατεθεί. Με την ανατολή της ημέρας, ξεκίνησαν εκ νέου οι ρίψεις νερού από αέρος, με πέντε αεροσκάφη και πέντε ελικόπτερα να συμμετέχουν στην αεροπυρόσβεση. Στο μέλλον, αναμένεται περαιτέρω ενίσχυση των εναέριων δυνάμεων.

Συνεργασία με άλλες υπηρεσίες

Στην επιχείρηση συμμετέχει και η ομάδα «ΔΕΥΚΑΛΙΩΝ», ενώ οι Περιφέρειες Αττικής και Στερεάς Ελλάδας έχουν διαθέσει υδροφόρες και μηχανήματα έργου. Παράλληλα, μηχανήματα της Διοίκησης Κατασκευών και Αντιμετώπισης Φυσικών Καταστροφών συνεργάζονται με τη Δασική Υπηρεσία για τη διάνοιξη αντιπυρικών ζωνών. Στην ευρύτερη περιοχή βρίσκονται επίσης δυνάμεις της ΕΛ.ΑΣ. και του ΕΚΑΒ, ενώ λεωφορεία του Πυροσβεστικού Σώματος και των Ενόπλων Δυνάμεων είναι έτοιμα να μεταφέρουν πολίτες αν χρειαστεί. Ο συνολικός συντονισμός των επιχειρήσεων γίνεται από το Κινητό Επιχειρησιακό Κέντρο «ΟΛΥΜΠΟΣ».

Εκτεταμένες καταστροφές από την πυρκαγιά

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε την Παρασκευή 31 Ιουλίου 2026 στη Βοιωτία και επεκτάθηκε στη Δυτική Αττική, προκαλώντας σοβαρές καταστροφές σε δασικές εκτάσεις, κατοικίες και περιουσίες. Σύμφωνα με την τελευταία ανάλυση των δορυφορικών δεδομένων του ευρωπαϊκού μηχανισμού Copernicus EMS, που επεξεργάστηκε το ΜΕΤΕΟ/Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, έως τις 12:05 το μεσημέρι της Κυριακής είχαν καεί πάνω από 111.000 στρέμματα. Από αυτά, περίπου 30.900 στρέμματα προέρχονται από τη φωτιά στη Βοιωτία και περίπου 80.800 στρέμματα από την πυρκαγιά στο Πόρτο Γερμενό Αττικής.

Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς

Οι αρμόδιες αρχές παραμένουν σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής, καθώς για σήμερα αναμένεται πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία κινδύνου 4) σε Αττική, Βοιωτία και Εύβοια, σύμφωνα με τον Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Το προσωπικό όλων των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών της χώρας είναι σε γενική επιφυλακή, ώστε να ανταποκριθεί στις αυξημένες επιχειρησιακές ανάγκες λόγω των πολλαπλών πυρκαγιών και των δυσμενών καιρικών συνθηκών.

Συντονισμός κρατικής αρωγής για τις πληγείσες περιοχές

Από σήμερα ξεκινά κύκλος συσκέψεων και συντονιστικών ενεργειών υπό τον υφυπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Κώστα Κατσαφάδο, με στόχο τον συντονισμό όλων των εμπλεκόμενων φορέων, την άμεση καταγραφή των ζημιών και την ταχεία ενεργοποίηση μέτρων Κρατικής Αρωγής για την υποστήριξη πολιτών και επιχειρήσεων που επλήγησαν από τις πρόσφατες πυρκαγιές. Κλιμάκια της ΓΔΑΕΦΚ θα μεταβούν στις πληγείσες περιοχές για αυτοψίες. Ειδικότερα, στις 11:00 ο Κώστας Κατσαφάδος θα προεδρεύσει σε σύσκεψη στο δημαρχείο Ευπαλίου Φωκίδας, με τη συμμετοχή του αντιπεριφερειάρχη, του συντονιστή Κρατικής Αρωγής, εκπροσώπων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και άλλων συναρμόδιων υπηρεσιών.