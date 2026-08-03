Έλεγχοι για ζώα συντροφιάς στη Θεσσαλονίκη: Πρόστιμα για παραβάσεις

Στον τομέα της προστασίας των ζώων συντροφιάς, πραγματοποιήθηκαν εντατικοί έλεγχοι από το αστυνομικό τμήμα Κορδελιού-Ευόσμου κατά τον Ιούλιο, με σκοπό την εφαρμογή της σχετικής νομοθεσίας. Οι Αρχές επέβαλαν πρόστιμα για παραβάσεις όπως η βόλτα χωρίς λουρί και η μη καθαριότητα από τις ακαθαρσίες των ζώων.

Σύμφωνα με ανακοίνωση, οι έλεγχοι διεξήχθησαν με τη συμμετοχή υπαλλήλων της Δημοτικής Αστυνομίας (σε δήμους που διαθέτουν) και της Κτηνιατρικής Υπηρεσίας του δήμου Θεσσαλονίκης. Οι δράσεις ελέγχου πραγματοποιήθηκαν σε διάφορες περιοχές των δήμων Θεσσαλονίκης, Κορδελιού – Ευόσμου, Νεάπολης – Συκεών, Παύλου Μελά, Αμπελοκήπων – Μενεμένης, Πυλαίας – Χορτιάτη και Καλαμαριάς.

Αποτελέσματα των ελέγχων

Κατά τη διάρκεια των ελέγχων, ελέγχθηκαν συνολικά 112 ιδιοκτήτες ζώων και βεβαιώθηκαν οι παρακάτω παραβάσεις:

- 5 πρόστιμα ύψους 300 ευρώ για παράλειψη εμπρόθεσμης σήμανσης. - 5 πρόστιμα ύψους 300 ευρώ για «περίπατο ζώου άνευ οδηγού (λουρί)». - 6 πρόστιμα ύψους 500 ευρώ για «υπεράριθμο σε κατοικία». - 4 πρόστιμα ύψους 1.000 ευρώ για παράλειψη κτηνιατρικού ελέγχου – μη ενημερωμένο βιβλιάριο υγείας. - 1 πρόστιμο ύψους 100 ευρώ για παράλειψη άμεσου καθαρισμού του περιβάλλοντος από τις ακαθαρσίες του ζώου. - 1 πρόστιμο ύψους 500 ευρώ για παρακώλυση κατά τη διάρκεια ελέγχου.

Στρατηγική για το μέλλον

Η Διεύθυνση Αστυνομίας Θεσσαλονίκης έχει θέσει ως στόχο τη συνέχιση αυτών των δράσεων και την επέκτασή τους σε περιοχές με αυξημένη προσέλευση ιδιοκτητών ζώων. Σκοπός είναι η αποτελεσματική ενημέρωση των πολιτών, η τήρηση της νομιμότητας και η εξασφάλιση της ευζωίας των ζώων, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.